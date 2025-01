Cazanciuc (PSD), despre Crin Antonescu: Când o coaliţie care a dat un guvern te-a desemnat pe tine candidat, tu aştepţi să fii rugat? În secunda următoare, îi suni pe fiecare, la ora 8 dimineaţă, mâine, vă aştept să stabilim calendarul de alegeri

Senatorul Robert Cazanciuc (PSD) a declarat, marţi, despre anunţul lui Crin Antonescu privind suspendarea candidaturii pentru prezidenţiale, că atunci când o coaliţie care a dat un guvern l-a desemnat candidat, trebuia să preia frâiele şi, în secunda următoare, trebuia să îi sune pe fiecare, la ora 8 dimineaţă, să stabilească calendarul de alegeri, transmite News.ro.

”Eu, dacă eram în locul domnului Antonescu, dar nu sunt, a doua zi de Crăciun, îl sunam pe domnul Ciolacu, pe domnul Kelemen Hunor, pe domnul Varujan, spuneam domnilor, mai aveţi puţine ore cu sarmala, cu friptura. Mâine dimineaţa la ora 8, vă aştept la o cafea să stabilim calendarul alegerilor şi ce e de făcut cu România”, a declarat Robert Cazanciuc, la Antena 3.

Social-democratul a precizat că Antonescu este ”într-o poziţie privilegiată, ca şi cum ar fi un candidat desemnat de preşedintele României să formeze un guvern”.

”Păi când o coaliţie care a dat un guvern în momentul de faţă în Parlamentul României te-a desemnat pe tine candidat, tu aştepţi să fii rugat? Ai fost desemnat, în secunda doi ai preluat leadership-ul, ai preluat frâiele. (..) Deci când ai fost desemnat de cele patru partide de care formează guvernul României, tu aştepţi să te caute cineva? Nu. În secunda următoare, îi suni pe fiecare în parte, la telefon, le-ai spus la ora 8 dimineaţă mâine, vă aştept să stabilim calendarul de alegeri. Nu invers”, a mai spus senatorul PSD, adăugând că Antonescu trebuia să preia frâiele şi nu să aştepte să fie invitat pentru a doua oară.

Context. Crin Antonescu a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că a suspendat unilateral acordul prin care a fost numit candidat la Președinție al coaliției aflată la guvernare.

„Eu îl declar suspendat. Pentru că sunt două părți aici. Ce înseamnă suspendat? Înseamnă următorul lucru. Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice, am acceptat această propunere, am asumat această candidatură, și este o asumare de la care eu nu dau înapoi. Eu nu îmi retrag această candidatură, eu nu dau înapoi, am asumat cu tot ce înseamnă ea, toate dificultățile și tot parcursul, și sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Ceea ce am constatat este că cealaltă parte a acestui acord, adică cei patru lideri politici care au făcut această propunere și au luat acest angajament, nu au fost suficient de împuterniciți ca să spun așa, sau nu au avut toate acreditivele la ei atunci când au pus semnătura pe acest acord”, a adăugat fostul președinte al PNL.

Antonescu a spus că așteaptă de la aceste partide să anunțe de îndată un calendar pentru alegerile prezidențiale și să dea toate explicațiile în legătură ce s-a întâmplat în România cu anularea alegerilor.