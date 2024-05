Caz șocant la Școala din Recea (Brașov): copii din clasele mici, molestați de cei din clasa a VIII-a / Le-au introdus creioane în zona anală / ”Copiii au recunoscut”

Patru copii de clasa a VIII-a sunt acuzați că au molestat colegi mai mici, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Caz șocant la Școala din Recea, din județul Brașov. Patru copii de clasa a VIII-a sunt acuzați că au molestat colegi mai mici, din clasa a V-a, cu creioane pe care le-ar fi introdus în zona anală.

Molestările s-ar fi întâmplat în pauze, în sălile de clasă ale agresorilor, unde erau aduși copiii mai mici.

Totul a ieșit la iveală, însă, săptămâna trecută, iar doi dintre părinții copiilor agresați au făcut și plângeri la școală.

Modelul molestării l-ar fi văzut copiii de a VIII-a pe TikTok, le-ar fi spus aceștia directorului școlii, prof. Nelu Avram, care a convocat imediat comisia de bullying din școală.

“Am chemat copiii. Copiii au recunoscut, dar, totodată, au afirmat că nimeni nu și-a exprimat nemulțumirea, că i-ar fi deranjat. Astea au fost declarațiile copiilor. Ei spun că și de o lună de zile se joacă treaba asta. Noi am scos și filmările. Acolo, din câte am văzut, de fapt, copiii se trăgeau și din clasa a V-a, se duceau unii pe alții spre clasa a VIII-a. Noi nu am știut nimic, dar când am aflat, am și luat măsurile necesare. Este trist, dar ne asumăm. Ne pare rău. Personal, la mine în birou vin copii care se plâng de lucruri foarte mărunte: «Domnule director, cutare coleg mi-a șifonat sau aruncat caietul de pe bancă». Sunt surprins, de ce nu au venit, de ce nu au spus, de ce nu au comunicat cu părinții”, a spus directorul școlii.

Cei patru copii agresori sunt bursieri, unul ia chiar bursă de merit, ceilalți au burse sociale și, spune directorul, nu au creat până acum probleme.

Comisia de bullying a decis să le suspende bursele timp de patru luni și nu vor putea să se prezinte la banchetele de final de an.

În acest caz și Poliția a deschis dosar penal, în care se fac cercetări in rem sub aspectul săvârșiirii infracțiunii de „agesiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, activități aflate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș.