VIDEO Cătălin Cîrstoiu, prezentat oficial de Gabriela Firea drept candidatul PSD și PNL la Primăria București. Ce a spus Cîrstoiu despre legăturile cu Băsescu, Sorin Oprescu și despre soluțiile pentru București

Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Municipal Universitar din București, a fost prezentat oficial miercuri de liderii PSD și PNL București drept candidat la Primăria București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja l-au prezentat pe Cîrstoiu drept candidat. Firea și Burduja au fost refuzați de liderii celor două partide pentru candidatura la Primăria București.

Declarații Gabriela Firea:

Interesul nostru comun nu a fost de a ocupa funcții publice, ci de a avea un București mai bun. Oamenii nu pot merge în București în parcuri, sunt insalubre

Voi munci chiar mai mult în această campanie ca să simtă că noi toți ne dăm mâna pentru a trece peste pasiuni personale

Mult succes domnului doctor, colegul nostru

Declarații Sebastian Burduja:

În 2020 am fost păcăliți, am făcut campanie pentru cineva care a promis schimbarea, dar nu a schimbat

Bucureștiul are ocazia să aleagă acum un profesionist care a vindecat bucureștenii atâția ani

Domnule doctor, sunteți cel mai bun, aveți cea mai bună șansă

Declarații Nicolae Ciucă:

De când am intrat în armată am fost în slujba țării și a românilor. Când a fost mai greu, instabilitate politică, succesiune de crize, am considerat că e momentul să lăsăm deoparte orice orgoliu, confruntarea politică între cele două cele mai mari partide și să construim coaliția care și-a asumat responsabilitatea trecerii României prin aceste crize

Chiar dacă azi, de Ziua Fericirii, nu am adus fericire, cred că am adus normalitate

Nu am venit cu om politic pentru că răspunsu simplu, am venit cu un om care nu a făcut în viața lui decât să slujească oamenii într-o instituție în care oamenii vin când au mai mare nevoie

Am venit cu un om care nu e interesat de afaceri, de scenă, de show, e interesat să facă lucruri

Dl Cîrstoiu e managerul Spitalului Universitar, e decan, are în subordine 3.500 de oameni, tratează anual jumătate de milion de pacienți și gestionează zilnic situații de criză. Iar Bucureștiul e în situație de criză. A demonstrat că e în măsură să unifice resursele unei echipe

Domnul profesor Florescu se alătură echipei domnului doctor. Iată, vom avea pe cineva care știe să taie, să vindece, alături de cineva care știe să realizeze un proiect

Dincolo de calitățile doctorului Cîrstoiu, discutăm de sprijinul de la două partide politice care îi vor da tot ce are nevoie ca să câștige Primăria Capitalei

Declarații Marcel Ciolacu:

O să încerc să nu am un discurs politic, cu toate că sunt președintele PSD și vremelnic și premier. M-am săturat să văd explicații de ce nu se poate. Când vin alegerile, vin politicienii și explică cum adversarii politici le-au tăiat aripile și spun de ce nu pot face lucruri

Vorbim de un primar general care trebuie să coordoneze o echipă, să fie un manager, să fie un catalizator al oamenilor performanți din toate domeniile, să fie căutat și să primească vizitele altor primari europeni și mondiali. Nu am văzut acest lucru până acum

După 32 de ani de la Revoluție vedem cum nu avem drumuri, termoficare, cum vorbim de fiecare copac din pădure, dar pierdem perspectiva

De când sunt premier nu m-a căutat niciodată primarul Capitalei. Ce poți să construiești? Dacă dl primar general ar fi venit la mine, categoric am fi căutat soluții.

Singurele lucruri cu care se laudă Nicușor Dan sunt proiectele lui Gabriela Firea

La fel cum am făcut acum doi ani cu președintele Ciucă și partidele noastre, am creat o stabilitate și o perspectivă și am luat de la 92% direcție greșită o guvernare pe un gentleman agreement pe care l-am respectat.

Nu mai avem timp să pierdem, suntem la 33 de ani de la revoluție, sunt cele mai multe fonduri europene

Dr. Cîrstoiu nu a stat cu mâna întinsă, a făcut proiecte europene. Știu de câte ori a discutat cu mine despre fondurile PNRR pentru Spitalul Universitar, care pregătește viitoarele generații de medici

Avem nevoie de viziune în acest oraș în care se construiește anapoda, fără coerență

Am făcut acum o alianță electorală între cele două mari partide. Dacă românii ne vor da votul pentru această nouă abordare politică, categoric că vom veni după o alianță pentru București cu o alianță pentru România

Votul politic este votul la europarlamentare. Votul pentru București e vot administrativ

Declarații Cătălin Cîrstoiu:

De ce am luat decizia să accept o asemenea provocare? Cu echipa mea, cam 4.000 de pacienți își găsesc anual o soluție medicală. Cam 130.000 de pacienți anual trec prin Spitalul Universitar

La Facultatea de Medicină școlim anual o mie de tineri care vor fi medici

Având simț civic, am înțeles că sănătatea nu se rezumă la acele metode găsite în spital. Sănătatea merge dincolo de asta, e influențată de un aer curat, a unui transport public eficient, a unei infrastructuri eficiente, de un mediu cald și propice

Bucureștiul e un proiect unic în care primarul general își asumă decizia ascultând de cei care au soluții. Primăria are nevoie de o restructurare a serviciilor de sănătate

Primarul general nu că nu ar fi important, nu trebuie să numere copaci, trebuie să se asigure că are instituții care fac astea. Trebuie să aibă o viziune, să statuteze principiile de organizare, să poată reprezenta cu eleganță acest oraș

O mărturisire personală: poate că una din obligațiile mele a fost să asigur la Spitalul Unviersitar tratamentul unor boli grave precum cancer. Avem cel mai modern buncăr de radioterapie. Am văzut la acest oraș că are aceeași boală, care m-a obsedat. Aveți un supraviețuitor al acestei boli. E o mărturisire dureroasă. Împreună vom învinge un oraș bolnav și îl vom face un oraș sănătos

Q: Cine candidează la sectoare?

Marcel Ciolacu: Vom veni în curând cu numele

Nicolae Ciucă: Linia pe care o vom urma va fi de coerență și aliniere la un numitor comun

Q: Sunteți pe locul 3 în sondaje, cum veți recupera diferența?

Cătălin Cîrstoiu: Sunt convins că peste 90 de zile mă veți felicita pentru că am câștigat alegerile

Despre Rareș Bogdan: A avut niște probleme cu coloana, sunt convins că le-a rezolvat

Q: Cine a venit cu această propunere?

Cătălin Cîrstoiu: Cinstit, în ultimii doi ani am discutat mult despre Spitalul Universitar. Spitalul e ca o uzină, cinstit e cam cât trei municipii mari. Avem în administrare o bază militară la Fundulea.

Nicolae Ciucă: Selectarea unei persoane e deschiderea pe care partidele trebuie să o aibă către oameni noi în politică spre oameni care au performat în activitatea lor. Fiecare partid are o structură de resurse umane care analizează mediul privat, alte instituții, care sunt vîrfurile, și ne îndreptăm cu ofertele către aceste persoane. Așa cred că a fost ales domnul doctor, alte explicații nu cred că ar justifica alegerea

Q: Veți susține un candidat comun la prezidențiale?

Marcel Ciolacu: Am venit cu un proiect pentru București și pentru Europa. Dacă românii ne dau votul sunt ferm convins că vom avea și un proiect pentru România

Nicolae Ciucă: Dați-ne două săptămâni după alegerile locale și vom veni cu un astfel de proiect

Q: Ce vă recomandă să fiți primar?

Nicolae Ciucă: Primăria trebuie să fie ca o navă în care nu îți permiți erori. Nu știu câți cunosc heraldica PMB, acolo scrie că Patria e dreptul meu. La nivel local cred că pot fi garantul drepturilor cetățenești. Îmi doresc un oraș care să ne reprezinte, un oraș al bătrânilor, al adulților care merg la serviciu.

Q: Gabriela Firea v-a reproșat că nu v-ați bătut suficient pentru candidatura ei. Va fi candidată la Parlamentul European?

Marcel Ciolacu: Vorbim de o doamnă, nu putem pune termenii în acest fel. Dna Firea, și îi mulțumesc încă o dată, am stat cu toții la masă și am decis că e varianta cea mai bună. Cel puțin cei din fața dvs. am depășit demult această etapă, România trebuie să intre într-o perioadă de construcție. Am avut zeci de premieri și sute de miniștri, s-a terminat, vrem să ne asumăm dezvoltarea României.

Q: Pe cine veți vota, domnule Robert Negoiță?

Robert Negoiță: Nu sunt făcut pentru politică pentru că spun ce gândesc (râde). Ce relevanță are ce votez eu? Eu votez cu speranță, de principiu ceva ce cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin, dar mai avem două luni de zile, nu mai încercați să smulgeți de la nimeni ce gândesc în momentul ăla. (Către ziariști): Nu e ok ce faceți

Q: Ați discutat cu nașul dvs de cununie, Traian Băsescu?

Cătălin Cîrstoiu: Îmi place că nu mă întrebați de bunicii mei. Un bunic e Ion Mihalache. Da, am avut o discuție cu Traian Băsescu, în care domnia sa, ca într-o familie, mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta, dându-mi argumente strict personale. Nu am ascultat, așa sunt eu. Mai importante sunt argumentele care nu țin de mine. Întrebați-l pe dl Băsescu ce părere are

Q: Este dl Sorin Oprescu un model de administrare pentru dvs?

Cătălin Cîrstoiu: Suntem două persoane total diferite, dar avem un lucru în comun: a fost directorul Spitalului Universitar și a făcut lucruri bune. A avut un mandat bun și la Primărie, acum suntem într-o situație fără ieșire

Q: Cum veți rezolva problemele traficului și termoficării?

Cătălin Cîrstoiu: Una din probleme e generată de pierderi în lanțul de termoficare. Stimularea cogenerării, trigenenrării, întoarcerea consumatorilor către centralele publice

Q: Ce veți face dacă pierde Cîrstoiu?

Marcel Ciolacu: Cu cine să îl comparăm pe doctorul Cîrstoiu? Cu Nicușor Dan, care de patru ani face circ, nu a atras un ban european, se ceartă cu primarii de sectoare? Cu Piedone? E un primar de sector foarte bun, atât, ce oameni strânge Piedone în jurul lui? Ce legături are Piedone cu universitățile, cu Comisia Europeană? Vreau un primar al Bucureștiului cu viziune, nu unul care să care roaba

Q: Cum îl veți aduce pe Cîrstoiu pe primul loc în sondaje în două luni?

Cătălin Cîrstoiu: Cred că ne oprim aici, Rareș Bogdan va sta la dispoziția dvs. pentru alte întrebări.

Cine este Cătălin Cîrstoiu:

Cătălin Cîrstoiu este supranumit managerul ”avem de toate”, iar numele i-a fost pus de fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” Carmen Uscatu. Era managerul Spitalului Universitar și în momentul tragediei de la Colectiv.

„Întotdeauna m-am gândit că un chirurg care vine din sala de operații nu va înțelege nimic din încrengăturile mafiei din Ministerul Sănătăţii. Iată că Victor Costache l-a numit astăzi pe Cătălin Cîrstoiu, managerul «avem de toate» de la Colectiv, manager, din nou, la Spitalul Universitar de Urgență din București. Bravo și lui Ludovic Orban – Liderul Dreptei Românești!”, afirma Carmen Uscatu, în urmă cu patru ani, despre reîntoarcerea lui în funcție.

Adriana Nica, fostul manager al Spitalului Universitar de Urgență din București, a fost demisă atunci din funcție de ministrul Sănătății de la acea vreme, Victor Costache, în urma unui control al Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

Medicul Cătălin Cîrstoiu revenea astfel în funcția de manager al Spitalului Universitar.

Și fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control la Spitalul Universitar în august 2018, însă rezultatele acelui control nu au fost făcute niciodată publice de către Ministerul Sănătății. Pintea a motivat, la acea vreme, că o parte dintre concluzii au fost trimise Parchetului General și nu pot fi făcute publice.

Cîrstoiu a fost acuzat după accidentul de la Colectiv că s-a împotrivit transferului la spitale occidentale al pacienților arși care au ajuns la Spitalul Universitar.