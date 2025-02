Cât valorează în aur impostorul Georgescu

Curioasă toleranța susținătorilor domnului Georgescu, altfel mari patrioți suveraniști, la disponibilitatea idolului lor de a vinde aurul țării oricui este dispus să-l ajute în campania electorală. N-am văzut nici un geto-dac indignat că Horațiu Potra se tocmea acum trei ani, în numele lui Călin Georgescu, cu Frank Timiș, fondatorul afacerii Roșia Montană. Potra îi cerea un mărunțiș de 20-35 de milioane de dolari cu promisiunea că, dacă Georgescu va câștiga alegerile, va redeschide toate minele din România, în special cele de aur.

„Să trăiți Domnul Frank. Sper că sunteți bine sănătos. M-a contactat d-ul Calin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președenția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din Ro, și în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au facut campanie la Trump si de la cei care au negociat iesirea UK din EU. Mi-a spus daca pot vb cu dumneavoastra de un sprijin. Cand mi-a spus ca pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis sa-i spun ca Domnul Frank are „Elefanti minieri in Africa” nu prea vrea sa se mai implice in Ro. Asta spuneati dumneavoastra candva raportat la minele din Africa (Elefanti), fata de minele din Ro. Cred ca ma contactat pentru ca un fost coleg de Legiune care stie ca lucrez pt Dvs, ii este apropiat, a avut grija de copii lui. D-ul Georgescu a spus ca poate negocia orice cu dvs, pentru ca doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia Romaniei la suprafata. Oameni harnici, destepti, credinciosi, patrioti, nu slugi globaliste. Respect Horea”, se arată în referatul procurorilor.