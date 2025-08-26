Cancelarul Friedrich Merz: Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor de a recunoaşte statul palestinian

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor occidentali de a recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite de luna viitoare, informează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Merz a făcut declaraţia într-o conferinţă de presă comună cu prim-ministrul canadian Mark Carney, care a anunţat luna trecută că Ottawa intenţionează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală, în urma unor anunţuri similare făcute de Franţa şi Marea Britanie.

„Poziţia guvernului federal este clară în ceea ce priveşte posibila recunoaştere a statului Palestina”, a declarat Merz. „Canada ştie acest lucru. Nu ne vom alătura acestei iniţiative. Nu considerăm că sunt îndeplinite cerinţele”, a spus cancelarul Germaniei.