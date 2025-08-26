G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cancelarul Friedrich Merz: Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor de a…

Imagine din Gaza
sursa foto: © Giovanni De Caro | Dreamstime.com

Cancelarul Friedrich Merz: Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor de a recunoaşte statul palestinian

Articole26 Aug 0 comentarii

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Germania nu se va alătura iniţiativei aliaţilor occidentali de a recunoaşte statul palestinian la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite de luna viitoare, informează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Merz a făcut declaraţia într-o conferinţă de presă comună cu prim-ministrul canadian Mark Carney, care a anunţat luna trecută că Ottawa intenţionează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală, în urma unor anunţuri similare făcute de Franţa şi Marea Britanie.

„Poziţia guvernului federal este clară în ceea ce priveşte posibila recunoaştere a statului Palestina”, a declarat Merz. „Canada ştie acest lucru. Nu ne vom alătura acestei iniţiative. Nu considerăm că sunt îndeplinite cerinţele”, a spus cancelarul Germaniei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germania va relua primirea afganilor vulnerabili după luni de zile de presiuni legale şi diplomatice

Articole26 Aug • 68 vizualizări
0 comentarii

ONU denunţă tăcerea comunităţii internaţionale faţă de dublul atac al armatei israeliene la Spitalul Nasser în sudul Fâşiei Gaza / Germania cere o anchetă / Netanyahu evocă un ”accident tragic”

Articole26 Aug • 331 vizualizări
0 comentarii

Emmanuel Macron îl primește joi pe Friedrich Merz, la reședința sa de vară, în ajunul unui consiliu franco-german / Proiectul avionului european de luptă al viitorului, aflat în centrul unor divergențe, pe agenda reuniunii

Articole25 Aug • 338 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.