VIDEO Campionul mondial din 2023, eliminat de la UK Championship de snooker în turul întâi

Luca Brecel, campion mondial la ediția din 2023 de la Crucible, a furnizat surpriza neplăcută a zilei la UK Championship, belgianul (al șaptelea favorit) fiind eliminat din runda inaugurală de Jak Jones, ocupant al locului 17 mondial.

Belgianul părea scăpat în învingător, el conducând la un moment dat cu 5-3. Brecel mai avea nevoie de un singur frame pentru a obține calificarea în optimi, dar a cedat următoarele trei frameuri consecutive (5-6).

The ex-world champ's woes continue… 😥

Luca Brecel suffered another blow in his bid to retain his professional status after crashing out of the UK Championship at the hands of Jak Jones. ❌

