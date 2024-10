Campioana olimpică Qinwen Zheng a câștigat turneul WTA 500 de la Tokyo

Chinezoaica Qinwen Zheng, cap de serie numărul 1, a câștigat trofeul Toray Pan Pacific Open Tennis cu o victorie muncită, scor 7-6(5), 6-3, în fața americancei Sofia Kenin, beneficiară a unui wild card, în finala turneului WTA 500 de duminică.

Zheng, numărul 7 mondial, a avut nevoie de 1 oră și 52 de minute pentru a se impune în prima sa întâlnire din carieră cu Kenin (locul 155 WTA), campioana Australian Open din 2020, și pentru a-și adjudeca primul titlu pe hard al sezonului. Acesta este al cincilea titlu de simplu în circuitul Hologic WTA Tour din cariera ei.

