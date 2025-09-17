Burduja consideră că preluarea Napolact de către Bonafarm amenință securitatea națională / Și deputatul clujean Remus Lăpușan a semnalt că statul român trebuie să se asigure că fermierii din Ardeal nu sunt scoși din lanțul de producție

Fost ministru al Energiei, în prezent consilier al premierului Bolojan, liberalul Sebastian Burduja avertizează cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm. Burduja afirmă că vânzarea Napolact – care include fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureș și aproximativ 400 de angajați – implică o problemă de securitate națională, dat fiind că Sándor Csányi, apropiat al premierului ungar Viktor Orbán, deține controlul total asupra Bonafarm.

Burduja a solicitat un raport de specialitate, avize din partea SRI și SIE și analizarea dosarului de vânzare, de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

„Profilul domnului Sándor Csányi transcende calitatea de simplu investitor privat, conturându-se ca un pilon central al modelului de capitalism de stat promovat de guvernul condus de domnul Viktor Orbán. Legăturile sale strânse și documentate cu premierul Viktor Orbán indică un model economic în care marile conglomerate nu acționează independent de agenda politică a guvernului, ci devin, în esență, instrumente pentru proiectarea puterii economice și politice a statului maghiar în regiune.

Prin urmare, o investiție realizată de Bonafarm în România nu poate fi evaluată ca o simplă decizie de afaceri a unei companii private, ci trebuie analizată ca o potențială extensie a strategiei unui stat ale cărui politici au intrat frecvent în conflict cu principiile Uniunii Europene și interesele naționale ale României”, a declarat Sebastian Burduja, citat de dcnews.ro

Și deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a avertizat recent cu privire la vânarea Napolact, apreciind că există riscut ca fermierii din Ardeal să fie scoși din lanțul de producție.

Lăpușan este de părere că după preluarea Napolact, producătorul maghiar ar putea alege să își schimbe politica de aprovizionare și să aducă materie primă din alte state europene, inclusiv Ungaria, caz în care fermierii români ar pierde principala piață de desfacere pentru lapte.

„Trebuie să fim foarte atenți la aceste decizii comerciale, care pot avea efecte nefaste pe termen lung. Sigur, este o piață liberă, dar trebuie respectate niște reguli, și aici este mai ales responsabilitatea Consiliului Concurenței, căruia i-am adresat deja o întrebare, în calitate de deputat, despre cum ne asigurăm că această tranzacție între doi jucători europeni de pe piața agro-alimentară nu va elimina fermierul român din lanțul de producție. Este dreptul oricărei companii să își optimizeze costurile, dar este și responsabilitatea noastră, ca reprezentanți ai oamenilor, să ne asigurăm că fermierii români își păstrează oportunitatea de a-și valorifica materia primă pe care o produc”, a transmis Lăpușan printr-un comunicat.