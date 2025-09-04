Bulgaria neagă existența unui bruiaj al GPS-ului avionului lui von der Leyen

Guvernul bulgar și-a schimbat joi poziția, afirmând că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când acesta a aterizat duminică pe un aeroport local — în ciuda faptului că inițial susținuse acest lucru, scrie Politico.

Joi, premierul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat în parlament că avionul președintei Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, de tipul celor observate de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu a semnalat nicio problemă. Aeronava a zăbovit cinci minute în zona de așteptare, semnalul fiind de bună calitate pe tot parcursul acestei perioade”, a declarat el în fața parlamentarilor.

Prim-ministrul afirmase anterior că perturbarea se datora consecințelor neintenționate ale războiului electronic din conflictul ucrainean.

Viceprim-ministrul și ministrul transporturilor, Grozdan Karadjov, a negat, de asemenea, existența unor dovezi privind perturbarea semnalului GPS al avionului președintei Comisiei.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația privind întreruperea semnalului GPS care a afectat avionul”, a declarat Karadjov joi pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Luni, Financial Times a raportat că un avion închiriat de Comisie, aflat într-un tur al „statelor din prima linie” din Europa, ar fi pierdut accesul la semnalele GPS în timp ce se apropia de aeroportul Plovdiv din Bulgaria. Corespondentul care se afla în avion a scris că aeronava a aterizat folosind hărți pe hârtie și a citat un oficial care a spus că a survolat aeroportul timp de o oră. Bruxelles și Sofia au dat rapid vina pe Rusia, numind acest incident „o interferență flagrantă”.

Incidentul a ținut prima pagină a ziarelor din toată Europa și a stârnit reacții din partea președintelui american Donald Trump, a secretarului general al NATO, Mark Rutte, și a altor înalți oficiali.

În ultimele zile, analiștii au pus la îndoială detaliile incidentului, indicând datele de urmărire a zborului care arată că semnalul GPS nu a fost pierdut niciodată și că aterizarea avionului a fost întârziată cu doar nouă minute. Datele publice au arătat, de asemenea, că același avion a suferit bruiaj GPS cu o zi înainte deasupra țărilor baltice, dar nu și în Bulgaria.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Arianna Podestà, a declarat joi că instituția a fost informată de autoritățile bulgare cu privire la bruiajul GPS, repetând un comunicat de presă difuzat luni de autoritățile guvernamentale ale țării.

„Nu am vorbit niciodată despre țintele în sine și am spus foarte clar că nu avem informații în acest sens. Dar suntem extrem de conștienți că aceasta este o problemă care se manifestă în mod constant în spațiul nostru aerian și în apele noastre teritoriale de la începutul războiului și, prin urmare, este important să o abordăm împreună cu statele membre”, a declarat ea reporterilor în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.