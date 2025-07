Bulgaria are cea mai mică datorie publică din Uniunea Europeană. România, printre cele mai rapide creșteri în acest an

Bulgaria are cea mai mică datorie publică din întreaga Uniune Europeană, 23,9% din PIB, potrivit datelor Eurostat pentru primul trimestru al anului 2025. România e la mijlocul clasamentului, cu o datorie publică de 55,9% din PIB, dar țara noastră are unul din cele mai rapide ritmuri de creștere – o accelerare cu 4,1% în primul trimestru din acest an.

Bulgaria este un exemplu în acest sens deja de mulți ani, doar Estonia având în ultimul timp performanțe mai bune. Acum rolurile s-au inversat, iar Bulgaria este pe locul 1 la indicatorul „datorie publică raportată la Produsul Intern Brut (PIB), arată agenția Sega, citată de Rador.

Pentru comparație, raportul mediu pentru UE este de aproape 82%. Următoarele țări cu indicatori buni sunt Luxemburg, Danemarca, Suedia, Irlanda, Lituania.

La celălalt pol – al statelor critic îndatorate – se află Grecia și Italia. Datoriile lor publice sunt cu adevărat enorme – depășesc dimensiunea economiilor lor. Pentru Grecia, raportul datorie/PIB este de 152,5%, pentru Italia este de 137,9%.

Experții avertizează că există riscul ca autoritățile de la Sofia să se calmeze după ce au primit undă verde pentru zona euro, iar în lunile și anii următori să slăbească disciplina bugetară și să împovăreze trezoreria cu datorii tot mai mari. Aceasta ar însemna intrarea într-o spirală a datoriilor – lucru care a dus cândva la falimentul Greciei.

Un exemplu negativ mai recent este România, care, din cauza guvernării populiste din ultimii ani, a devenit deținătoarea recordului UE la deficit bugetar și acum își mărește rapid datoria pentru a finanța cheltuielile statului, scrie presa bulgară.

Grecia, dimpotrivă, se îndreaptă spre disciplină și reușit să reducă povara datoriei publice în raport cu PIB cu aproape 10 puncte procentuale pe an, arată datele Eurostat.

Cea mai mare scădere a indicatorului datoriei din UE a fost înregistrată de Grecia în primul trimestru al anului 2025, conform datelor Eurostat. Mai exact, raportul datorie/PIB al Greciei a scăzut cu 9,3% față de primul trimestru al anului 2024. Grecia este urmată de Cipru cu o scădere cu 8,2% a indicatorului datoriei publice, Irlanda cu o scădere de 6,1%, Croația cu o scădere de 3,6% și Danemarca cu o scădere de 3,2%.

La polul opus, cele mai mari creșteri anuale ale datoriei publice raportate la PIB în primul trimestru au fost înregistrate de Polonia (+6,1%), Finlanda (+5,1%), Austria și România (+4,1% ambele), Franța (+3,6%) și Italia (+2,9%).

Cu toate acestea, în ciuda traiectoriei sale continue de scădere din ultimii ani, raportul datorie/PIB al Greciei rămâne cel mai mare din Europa, ajungând la 152,5% în primul trimestru. Pe locul al doilea se află Italia cu 137,9%, pe locul al treilea se află Franța cu 114,1%, urmată de Belgia (106,8%) și Spania (103,5%).