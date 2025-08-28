Budincă de iaurt cu semințe de chia / Un mic dejun rapid și nutritiv, numai bun când te grăbești / Se pregătește de seara, în doar câteva minute

Această rețetă de budincă de iaurt cu semințe de chia este un mic dejun pe care îl poți pregăti din timp și care se amestecă în doar 5 minute, asemănător cu fulgii de ovăz la rece cu iaurt, conform foodproofliving.com. Iaurtul grecesc, laptele de migdale, siropul de arțar, extractul de vanilie și semințele de chia se hidratează peste noapte, oferindu-ți un mic dejun extrem de nutritiv pentru a începe ziua în forță. Este un mic dejun bogat în proteine și ușor de personalizat cu fructe proaspete, nuci, semințe și alte toppinguri.