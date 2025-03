Brexit a furat spectacolul de la Săptămâna Modei de la Londra și l-a oferit Parisului / Birocrația și costurile mai mari îi afectează pe designerii britanici / Franța este pregătită să intervină

Birocrația excesivă și costurile ridicate afectează designerii britanici, în timp ce Franța este pregătită să profite de situație, relatează POLITICO.

Un șir elegant de entuziaști ai modei, îmbrăcați în piele și purtând tocuri înalte și ochelari de soare, se întindea în jurul hotelului de lux The Londoner din Leicester Square, așteptând să intre la prezentarea designerului britanic Helen Anthony.

În timp ce cei fideli modei așteptau la coadă cu stil, celebrități de rang secund, precum Curtis Pritchard din „Love Island” și vedeta de reality TV Ekin-Su Cülcüloğlu, au trecut lejer pe lângă mulțime, coborând dintr-o mașină privată Addison Lee direct pe scaunele din primul rând. În interior, barista se grăbeau să servească tăvi cu limonadă roz cu tequila, în timp ce invitații erau conduși într-o cameră cu tentă roz, plină de rânduri de scaune.

Colecția de toamnă a lui Helen Anthony, conform echipei designerului, a fost un omagiu adus dualității semnului zodiacal Gemeni, explorând echilibrul dintre natură și creativitatea umană. Modelele au defilat purtând peruci care sfidau gravitația, sacouri cu umeri ascuțiți și fuste scurte din blană, în timp ce întârziații din ultimele rânduri își întindeau gâturile pentru a prinde o privire asupra noii estetici a sezonului.

Totuși, dincolo de strălucirea spectacolului, criticii din mulțime subliniau influența tot mai scăzută a Londrei în modă și își făceau deja planuri pentru următoarea destinație — Paris.

Săptămâna Modei de la Paris a început luni, fiind punctul culminant al celor patru mari capitale ale modei, închizând un circuit de o lună care începe în New York, continuă la Londra și Milano și se termină, în mod grandios, la Paris.

Pentru iubitorii de modă, ierarhia este clară. „Londra este mai mult despre branduri personale și de nișă, iar Parisul este mai internațional, cu branduri mai mari”, a declarat pentru POLITICO bloggerița Elizabeth, care a oferit doar prenumele său. „Ambele au avantajele lor. Dar, da, desigur, prefer Parisul.”

Emma Verdoian, specialistă în bijuterii de lux la Tiffany & Co., a remarcat schimbarea. „Când am fost la Săptămâna Modei de la Paris anul trecut, părea că tot orașul era implicat. Unii designeri londonezi au ales alte orașe pentru a-și prezenta colecțiile, pur și simplu pentru că acolo există mai multă expunere.”

Trimițând un mesaj din New York, stilista Alissar Wynn, care a lucrat pentru branduri precum Louis Vuitton și Stella McCartney, a spus: „După Brexit, foarte puțini designeri mai prezintă acolo. Dacă nu aș lucra în industrie, nici nu aș ști când are loc Săptămâna Modei de la Londra, pentru că nu pot spune că are un impact major asupra orașului sau a turismului. În Paris, nici măcar nu poți intra în Hotel Costes, sunt atât de mulți oameni acolo.”

Pe măsură ce branduri de renume, precum Victoria Beckham și Vivienne Westwood, aleg să își prezinte colecțiile la Paris, iar Marea Britanie se confruntă cu efectele eliminării cumpărăturilor fără TVA, criticii subliniază impactul de durată al Brexitului asupra industriei modei din Regatul Unit.

„Pentru Franța, Brexitul a fost un cadou”, a declarat Tamara Cincik, CEO al Fashion Roundtable. „Am oferit pe tavă influența noastră în ceea ce privește talentul și vizibilitatea, în timp ce un guvern francez orientat spre afaceri a văzut o oportunitate … și a atras clienții să facă achiziții de lux la Paris.”

La mai puțin de un an de la referendumul Brexit, președintele francez Emmanuel Macron a organizat un dineu de gală pentru a transmite un mesaj clar antreprenorilor din modă: Franța este deschisă afacerilor. Designeri precum Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh și Christian Louboutin au sosit la Palatul Elysée, nerăbdători să își facă o fotografie cu liderul francez vizionar.

„Alegeți Franța”, a spus Macron. „Îmi doresc ca creatorii … să ia în considerare să vină în țara noastră și să facem tot posibilul să le ușurăm acest proces.”

În timp ce Macron curta antreprenorii din modă, guvernul britanic făcea exact opusul. Din 2021, cumpărătorii internaționali nu mai pot solicita rambursarea TVA-ului pentru achizițiile făcute în Marea Britanie, ceea ce face ca shopping-ul să fie mult mai scump în comparație cu Parisul.

British Fashion Council (BFC), organizația care gestionează Săptămâna Modei de la Londra, a cerut guvernului să restabilească shopping-ul fără TVA pentru a „asigura un nivel competitiv echitabil” față de țările vecine.

În ultimul trimestru din 2023, cheltuielile din retail în West End-ul londonez au scăzut cu 15%, deși numărul vizitatorilor internaționali a fost similar cu cel din 2019.

Brexitul a întrerupt și finanțarea crucială pentru tinerii designeri. Charles Jeffrey, directorul de creație al casei de modă Charles Jeffrey LOVERBOY, a declarat că „ieșirea din Uniunea Europeană a schimbat radical peisajul modei britanice”, în special în ceea ce privește finanțarea.

„Companiile care primeau fonduri de la Fondul European de Dezvoltare Regională sprijineau programe precum Centre for Fashion Enterprise, Fashion East și NEWgen”, a explicat el. „Acestea ofereau sprijin și spațiu pentru a se dezvolta, ceea ce este esențial pentru ca brandurile să prindă avânt și să reziste.”

Abigail Hodges, care și-a lansat brandul de modă sustenabilă FOTU din dormitorul său în timpul pandemiei, spune că Brexitul a făcut viața mult mai grea din cauza costurilor crescute de import pentru materialele pe care le achiziționează din Grecia.

„Totul este mai scump. Totul este mult mai dificil”, a spus Hodges. „Probabil că din ce în ce mai multe branduri de modă vor părăsi Regatul Unit, pentru că este pur și simplu prea scump să rămâi aici.”

Pentru Hodges, Săptămâna Modei de la Londra a devenit un vis inaccesibil pentru mulți designeri debutanți. Costul prezentării a doar câteva ținute poate depăși cu ușurință 7.000 de lire sterline.

Caroline Rush, directorul executiv al British Fashion Council, urmează să părăsească organizația după 16 ani de sprijin pentru Săptămâna Modei de la Londra.

Întrebată despre punctul său preferat din cadrul evenimentului, ea a spus: „Energia din acea sală îți dă fiori. Show-urile durează doar 10 minute, dar sunt explozii de energie și emoție exprimate prin creativitate și design incredibil.”

Însă, pe măsură ce ultimele modele părăseau podiumul, iar energia evenimentului se stingea la Londra, elitele modei se pregăteau deja să urce în Eurostar către Gare du Nord, cu senzația euforică că adevăratul spectacol abia începea.