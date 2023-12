BREAKING Premierul Ciolacu anunță că salariile bugetarilor vor crește cu 5% în 2024 / Vor crește contribuțiile la pilonul II de pensii / Deficit bugetar sub 5% anul viitor

Update 10.10: Marcel Ciolacu a anunțat luni că proiectul de buget prevede o creștere de salarii de 5% pentru toți bugetarii, cu excepția demnitarilor. Întrebat despre creșterea salariilor profesorilor, Ciolacu a spus că ”o să decidem cu liderii de sindicat în aceste zile. Sunt ferm convins că vom avea o situație corectă”. El a mai spus că proiectul de buget pentru 2024 prevede un deficit bugetar sub 5% din PIB. În plus, premierul Ciolacu a anunțat că din 2024 vor crește contribuțiile la pilonul II de pensii, în caz contrar România riscând să piardă fondurile din PNRR.

Premierul a anunțat și o nouă creștere a salariului minim în 2024, fără a spune cu cât va fi majorat.

Declarații Ciolacu:

Deficitul din 2024 va fi sub 5% și va fi cu cel puțin 0,5 puncte mai mic decât deficitul din acest an, a mai spus Ciolacu.

Guvernul României și-a asumat creșterea contribuțiilor la pilonul II de pensii. Dacă nu respect acest jalon din PNRR, Comisia Europeană ne oprește banii. Nu poți să păcălești Comisia Europeană, când faci acest lucru, Comisia oprește banii.

Vineri vom depune cererea de plată numărul 3 din PNRR. Am finalizat renegocierea PNRR, am eliminat pragul de 9% din PIB pentru pensii, am integrat RePowerEU. Probleme mai substanțiale sunt la jalonul 206, la microîntreprinderi, dar vom vedea ce măsuri se iau în ordonanța-trenuleț pentru buget.

Schengen: Mă bucur că am declanșat negocierile, Austria e mai flexibilă. Normal că nu puteau anunța triumfalist că România va intra fără condiții în Schengen cu aeroporturile. Ministrul de Interne va merge la negocieri în Slovenia. Probabil că discuția cu intrarea cu granițele terestre va continua anul viitor.

Despre preluarea de azilanți: nu am văzut afgani și sirieni care să vrea să vină în România.

În martie vom intra în Schengen cu aeroporturile. Depinde și de Olanda, care are rezerve față de Bulgaria. Așteptăm această decizie a Olandei pentru a vedea abordarea pe care o va avea România ulterior. Așteptăm decizia parlamentului din Olanda și apoi voi sta de vorbă cu președintele României și cu Reprezentanța României la Bruxelles.

Au fost foarte multe negocieri pe Schengen duse de ministrul de Interne, ministra de Externe, președintele României și de mine personal.

Cred că e normală o creștere a salariului minim anul viitor, e normală o discuție cu patronatele și sindicatele, sper să o avem până la finalul acestui an, ca să o prindem în buget.

Articol inițial: Premierul Marcel Ciolacu se întâlnește luni de la ora 11.00 cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru discuții despre bugetul de stat pe 2024, potrivit informațiilor G4Media. Tot luni, premierul discută la partid proiectul de buget, urmând ca și coaliția să se reunească pe aceeași temă.

Unul dintre scenariile de lucru pentru proiectul de buget e o creștere a salariilor bugetarilor cu 5% în 2024, pentru a atenua efectul inflației asupra veniturilor, potrivit informațiilor G4Media. Creșterea nu s-ar aplica însă demnitarilor, deși o asemenea prevedere era prezentă într-un proiect de ordonanță de urgență elaborat săptămâna trecută de Ministerul Finanțelor.

Tot luni, Ciolacu se întâlnește și cu sindicatele din Educației, după ce același proiect de OUG prevedea o creștere de doar 20% a salariilor profesorilor, practic jumătate din cât promisese guvernul la greva generală din vara anului 2023.