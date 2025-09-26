BREAKING Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah, membru al blocului „Patriotic”, exclus din alegerile parlamentare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Partidul „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, nu va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), a doua zi după ce instanța de apel a limitat activitatea formațiunii politice pentru 12 luni, scrie Ziarul de Gardă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul a fost susținut de șase membri ai CEC, trei votând împotrivă.

„Se constată imposibilitatea participării partidului „Inima Moldovei” la alegeri (…). Se obligă blocul „Patriotic” să ajusteze lista și să înlăture neconformitățile constatate în termen de 24 de ore (…)”, a declarat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Fosta președintă interimară a Curții Supreme de Justiție (CSJ), Tamara Chișca-Doneva, reprezentantă a partidului „Inima Moldovei” la CEC, a cerut amânarea examinării subiectului, menționând că au fost depuse mai multe demersuri, inclusiv o sesizare la Curtea Constituțională (CC). Propunerea însă a fost susținută doar de trei membri ai Comisiei.

Pe 25 septembrie 2025, magistrații Curții de Apel Centru au decis limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, pentru un termen de 12 luni. Decizia este executorie și poate fi atacată în 15 zile.

Potrivit legislației în vigoare privind Limitarea activităţii partidelor politice:

Activitatea partidului politic poate fi limitată dacă partidul nu a depus raportul privind gestiunea financiară sau nu a prezentat informațiile necesare pentru efectuarea supravegherii și a controlului finanțării partidului politic, ori dacă nu a prezentat datele din registrul membrilor de partid, în termenele și forma stabilite de Comisia Electorală Centrală sau Agenția Servicii Publice.

Dacă organul de conducere al partidului politic nu a îndeplinit solicitarea Ministerului Justiției în termenul stabilit, activitatea partidului politic poate fi limitată pe un termen de până la 12 luni prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Justiției , care se depune în decurs de 5 zile după expirarea termenului stabilit conform prevederilor alin. (2). Examinarea cererii de limitare a activității partidului politic ține de competența Curții de Apel Centru și se realizează într-un termen care nu va depăși două luni.

Ministerul Justiției se poate adresa direct în instanța de judecată, fără a parcurge procedura prealabilă indicată la alin. (2), cerând limitarea activității partidului politic pe un termen de până la 12 luni, în cazul acțiunilor sau inacțiunilor menționate la alin. (1) și (11) care amenință suveranitatea, independența, integritatea teritorială, securitatea națională, ordinea și siguranța publică, însoțite de:

a) acțiuni de subminare a proceselor electorale;

b) campanii de dezinformare, incitare la ură, propaganda agresiunii militare, mesaje cu conținut extremist, cu conținut cu caracter terorist sau care, în alt mod, prezintă o amenințare pentru securitatea națională.

Pe 19 septembrie 2025, MJ a depus la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”.

Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond.

Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ar „ridica suspiciuni rezonabile” față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican „Inima Moldovei”. Decizia CEC a fost luată în urma unei contestații depuse de Partidul Național Moldovenesc (PNM) și a unei sesizări depuse de Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE).

Irina Vlah, 51 de ani, a activat în calitate de juristă la Inspectoratul Fiscal din orașul Ceadîr-Lunga până în 2003. Ulterior, timp de doi ani, a deținut funcția de şefă a Direcţiei Juridice din cadrul Comitetului executiv al Găgăuziei.

În 2005, Vlah a ajuns pe scena politică din Republica Moldova, devenind deputată pe lista Partidului Comuniștilor. Zece ani mai târziu, în 2015, a fost aleasă bașcană a autonomiei găgăuze, fiind susținută de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (partid pro-rus), funcție pe care a deținut-o timp de două mandate, până în 2023.