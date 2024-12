BREAKING Marcel Ciolacu anunță că PSD se retrage din coaliție și va vota un guvern de dreapta, deși agenția de rating Fitch tocmai a arătat cartonașul galben pentru instabilitate politică. Ciolacu: ”PSD se retrage cu demnitate de la masa discuțiilor, dar nu fugim de responsabilitate” / Fără PSD nu există majoritate în Parlament

Marcel Ciolacu a făcut joi anunțul-surpriză că PSD se retrage din coaliție și va vota un guvern de dreapta. ”PSD se retrage cu demnitate de la masa discuțiilor, dar nu fugim de responsabilitate. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta! O facem pentru că această țară are nevoie urgent de un Guvern care să gestioneze problemele curente până la alegerile prezidențiale care vor urma”, a scris el pe Facebook.

Ciolacu a făcut anunțul care dinamitează coaliția la doar o zi după ce agenția de rating Fitch a revizuit perspectiva creditelor pe termen lung ale României de la stabil la negativ, invocând tocmai instabilitatea politică și deficitul bugetar scăpat de sub control.

De notat că viitorul guvern va fi obligat să ia măsuri impopulare, precum înghețarea pensiilor și salariilor bugetarilor, după cum a anunțat ieri ministrul Finanțelor Marcel Boloș. Ciolacu a refuzat ca guvernul pe care îl conduce să ia această decizie, după cum a spus șeful PNL Ilie Bolojan într-un interviu.

Retragerea PSD din coaliția de guvernare înseamnă că un eventual guvern format doar din PNL, USR și UDMR ar forma un guvern minoritar, pentru că nu cele trei partide (plus eventual și minoritățile naționale) NU au majoritate în Parlament.

PSD are în total 122 de locuri în Parlament (86 de deputați și 36 de senatori).

PNL are 71 de parlamentari (49 de deputați și 22 de senatori).

USR are 59 de parlamentari (40 de deputați și 19 senatori).

UDMR are 32 de parlamentari.

Fără PSD nu se poate forma o majoritate nici de către partidele pro-europene PNL, USR și UDMR, dar nici de către partidele anti-europene (AUR, SOS și POT).

Ciolacu a invocat faptul că ”a înțeles perfect votul românilor” și că ”nu poți construi nimic durabil cu parteneri care sunt incapabili să depășească propriile orgolii și clișee ideologice și care se comportă la fel ca în campania electorală care ne-a adus aici”.

”Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e ”silă” să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se ”murdăresc”, a scris Ciolacu.

El nu a pronunțat nici un nume de partid sau de lider politic, dar declarația lui vine la o zi după ce Elena Lasconi, președinta USR, a dat un ultimatum celorlalte trei partide din coaliție – PSD, PNL și UDMR – pentru ca USR să rămână în coaliție.

Astfel, USR a cerut demisia președintelui Klaus Iohannis când i se încheie mandatul, adică în 21 decembrie. Ulterior, Lasconi a precizat că așteaptă până luni răspunsul celorlalte partide.

Mesajul integral:

Ca să fie clar! Atât eu, cât și partidul pe care îl conduc, am înțeles perfect votul românilor! A fost un vot la blam la adresa unei clase politice mai preocupată de certuri sterile și răzbunări decât de viața românilor!

Tocmai de aceea am considerat că suntem obligați să lăsăm la o parte ce a fost, să trecem peste nerespectarea cuvântului dat de partenerii noștri de Coaliție și să încercăm să mergem mai departe, împreună, pentru a da cât mai repede un guvern stabil și funcțional acestei țări !

Fiind conștienți de situația gravă în care se află România, lucru pe care nu doar partenerii europeni, ci și instituțiile financiare internaționale l-au semnalat deja, am mers chiar mai departe, inițiind demersurile coagulării unei coaliții mai largi, formată din toate partide pro-europene.

Din păcate, nu poți construi nimic durabil cu parteneri care sunt incapabili să depășească propriile orgolii și clișee ideologice și care se comportă la fel ca în campania electorală care ne-a adus aici.

Nu poți să stabilești ceva concret cu oameni care una vorbesc în interior și alta vorbesc în fața presei. Nu poți face nimic cu așa-ziși parteneri cărora le e ”silă” să stea la masă cu tine și care au impresia că așa se ”murdăresc”.

PSD a suportat destul astfel de atitudini, fără să comenteze și fără să își pună poalele în cap așa cum au făcut ceilalți. Acest mod de lucru este total contraproductiv în fața oamenilor.

De aceea, PSD se retrage cu demnitate de la masa discuțiilor, dar nu fugim de responsabilitate. Vom vota în Parlament un guvern de dreapta! O facem pentru că această țară are nevoie urgent de un Guvern care să gestioneze problemele curente până la alegerile prezidențiale care vor urma.

România nu trebuie să fie aruncată în aer de atitudini puerile și orgolii prostești.