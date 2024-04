BREAKING Iranul a lansat un atac cu drone împotriva Israelului (armata israeliană)

Iranul a lansat sâmbătă un atac cu drone împotriva Israelului „de pe teritoriul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene într-o alocuțiune televizată.

„Cu puțin timp în urmă, Iranul a lansat de pe teritoriul său vehicule aeriene fără pilot spre teritoriul statului Israel.””, a declarat Daniel Hagari puțin după ora 23:00 (20:00 GMT), potrivit AFP.

IDF: A short while ago, Iran launched UAVs from within its territory toward Israel.

The IDF is on high alert and is constantly monitoring the operational situation.

The IDF Aerial Defense Array is on high alert, along with IAF fighter jets and Israeli Navy vessels that are on…

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 13, 2024