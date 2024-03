BREAKING Atac armat într-o sală de concert din Moscova: Cel puțin 12 morți și zeci de răniți, în urma unor împușcături și explozii

Un atac armat a avut loc vineri seară într-o sală de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presă de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de răniți au fost raportați în urma unor împușcături și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei rock Picnic, pro-Putin, care se desfășura cu casa închisă. Membrii trupei nu au fost răniți, conform canalului de Telegram al TASS.

UPDATE 20:23 Imaginile postate pe rețelele de socializare arată oameni care fug din calea focurilor de armă.

Crocus City Hall is a popular venue for concerts located near a shopping mall.

Footage posted on social media showed people running from a series of gun shots. pic.twitter.com/6WAJYi7qEg

