Brad Pitt a mâncat patru farfurii de fasole cu șuncă pentru o scenă de film, iar flatulența lui a făcut ca echipa să fugă de pe platou

Brad Pitt și-a amintit de momentul în care problemele sale stomacale au făcut ca echipa de filmare a unuia dintre filmele sale să fugă, scrie NME. În ultimii ani, actorul și-a câștigat o reputație pentru că a fost des văzut mâncând pe ecran în timpul filmelor sale – exemple fiind pungi de chipsuri Lay’s în Se7en, pulpe de curcan în Troy, hot dog în Cutting Class și chiar un șobolan în Interview With A Vampire.

Acum, într-un nou interviu cu Jason și Travis Kelce în podcastul New Heights, Pitt a vorbit despre unul dintre momentele în care obiceiul său de a mânca în timpul filmărilor nu a avut un rezultat prea bun.

El le-a spus gazdelor că mâncarea lui preferată pe platoul de filmare era o înghețată sundae în Oceans Eleven, dar cea mai puțin preferată era să mănânce mai multe farfurii de fasole.

Deși nu a dezvăluit despre ce film era vorba, a spus că era unul dintre proiectele sale mai vechi și că scena îl implica pe el filmând într-o cafenea mică, cu aproximativ 60 de membri ai echipei pe platou. Pentru scenă, a trebuit să mănânce o farfurie mare de fasole și șuncă, deoarece era prima masă pe care personajul său o lua după mai multe zile.

A spus că a decis să folosească „metoda” pentru scenă și să mănânce de fapt farfuria plină de mâncare de mai multe ori pentru a încerca să obțină cadrele potrivite, până când i s-a făcut rău.

„Am mâncat toată farfuria de fasole”, a povestit el. „După a doua dublă, am făcut același lucru. După a treia dublă, am făcut același lucru. După a patra dublă, am făcut același lucru. Ceva m-a lovit. Nu puteam face nimic. Eram blocat în scaun, iar natura și-a urmat cursul.”

El a adăugat că inițial a crezut că a „scăpat” cu eliberarea de gaze pe platou, până când a observat că toți cei din jurul lui plecaseră. „Dintr-o dată, întreaga echipă, ceva diabolic s-a abătut asupra echipei din întreaga cameră și au fugit din cafenea. Au fugit!”

„De atunci, mă controlez”, a adăugat el.

Deși nu a dezvăluit despre ce film era vorba, este probabil să fi fost filmul său din 1991, Johnny Suede, care conținea o scenă în care personajul său mânca fasole.

Apariția lui Brad Pitt în podcastul New Heights a avut loc în contextul în care acesta sărbătorește în prezent lansarea celui mai recent film al său, F1, care a ajuns în cinematografele din întreaga lume.

Într-o recenzie de patru stele, NME a descris filmul ca fiind „o celebrare hollywoodiană plină de adrenalină a Formulei 1” și a adăugat: „Deznodământul filmului la Marele Premiu de la Abu Dhabi este complet ridicol, dar, până la acest moment, F1 The Movie a acumulat suficientă bunăvoință pentru a scăpa basma curată. Puneți-vă centura și bucurați-vă de călătorie, știind că discuțiile despre pneuri nu devin niciodată prea copleșitoare, mai scrie publicația citată.