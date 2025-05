Bolojan: Indiferent ce guvern va veni, există posibilitatea de a crește taxele, pentru că nu mai este timp pentru reducerea deficitului în 6 luni / Despre funcția de premier: „Personal sunt dispus să purtăm o discuție serioasă pentru a ajunge la un guvern stabil pentru a face ceea ce trebuie pentru România”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat, luni, într-un interviu la Europa Liberă, că imediat după alegerile prezidențiale este nevoie de un guvern stabil, care să se bazeze pe o majoritate parlamentară, pentru a lua măsurile necesare în actuala situație economică. Întrebat dacă este dispus să își asume reformele ca premier, Ilie Bolojan a răspuns: „Personal sunt dispus să purtăm o discuție serioasă pentru a ajunge la un guvern stabil pentru a face ceea ce trebuie pentru România”.

„Din punctul de vedere al situației economice, lucrurile nu stau foarte bine. Ce am reușit în prima parte a anului a fost să nu creștem deficitul, dar nu am reușit să îl scădem, deci în perioada următoare va fi nevoie de măsuri. Este greu de crezut că în jumătate de an vom reuși să reducem cu două puncte procentuale deficitul”, a declarat Bolojan.

El a explicat că măsurile despre care vorbește înseamnă scăderea cheltuielilor bugetare, dar că sunt posibile creșteri de taxe și impozite:

„Sper să nu fim în situația dar este posibil să avem și creșteri de taxe și impozite. Ar fi bine să putem crește încasările fără să creștem taxele.”

Ilie Bolojan a precizat că, imediat după alegeri, ar fi bine ca președintele nou ales să lucreze cu un guvern stabil care să se bazeze pe o majoritate parlamentară, care să poată să ia aceste măsuri, „un guvern stabil care are o majoritate parlamentară și care e de preferat să nu fie într-o relație antagonică cu președintele României”.

Bolojan a menționat, de asemenea, că este greu să faci reduceri de cheltuieli ale statutului fără să faci disponibilizări acolo unde, pe analize, se constată că sunt oameni pentru care nu se justifică menținerea posturilor.

În legătură cu cifra de 500.000 de disponibilizări în sistemul bugetar, avansată de George Simion, Ilie Bolojan a declarat: „Nu știu pe ce se bazează când dă această cifră, orice cifră trebuie să se bazeze pe o analiză, pentru că altfel este doar o cifră care poate să inducă ideea de marketing politic”.

În ceea ce privește creșterile de taxe, Bolojan a spus că „orice fel de reducere de cheltuieli nu se poate face de pe o zi pe alta, ci în câteva luni, dar nu mai e timp. asta ar fi fost logica corectă: reducem cheltuielile la maximum, vedem dacă ne echilibrăm și, dacă nu, atunci putem să creștem taxe”.

„Tare mi-e frică că indeferent ce guvern va veni, există posibilitatea să poți să începi cu creșteri de taxe, dar aceste date le va lua guvernul, care nu va avea o misiune ușoară”, a adăugat Bolojan.

Întrebat dacă este dispus să își asume această reformă ca prim-ministru, Ilie Bolojan a răspuns:

„Partidul din care fac eu parte, cu bunele și cu relele lui, are o parte din responsabilitatea din ajungerea la această situație. Sigur că varianta dezertării e cea mai comodă, dar nu e corect.

Personal sunt dispus să purtăm o discuție serioasă pentru a ajunge la un guvern stabil, pentru a face ceea ce trebuie pentru România.

Un guvern stabil înseamnă o majoritate, înseamnă o colaborare cu președintele României care va fi ales, … și sigur va depinde de cel care e în măsură să-și asume această răspundere.

Pentru a-ți asuma funcția de prim-ministru trebuie să fie condițiile să poți să-ți asumi responsabilitatea. ai nevoie de echipe puternice de miniștri, de secretari de stat.

Îmi asum ca din calitate de președinte PNL de a participa serios la aceste discuții, dar eu nu sunt omul care să facă marketing electoral.”