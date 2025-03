De la bizar la fascinant: Circuitul MADRING va debuta în Formula 1

Din sezonul viitor, Marele Premiu al Spaniei va avea loc la Madrid, iar organizatorii au anunțat numele noului Grand Prix: MADRING. Decizia a stârnit multe controverse în lumea Marelui Circ, numele fiind considerat de mulți unul bizar.

Fără o denumire aparte la început, despre Marele Premiu al Spaniei s-a vorbit ca fiind Madrid GP.

Acum, organizatorii au venit, conform speedcafe, cu numele oficial al noului circuit care va găzdui Marele Premiu al Spaniei: MADRING.

Este o combinație între Madrid și cuvântul RING, des folosit în lumea curselor automobilistice.

„Madrid este prima mare capitală europeană care găzduiește un Mare Premiu de Formula 1, iar numele circuitului reflectă această etapă importantă”, se arată într-un anunț.

„Rezultatul este o identitate modernă și contemporană, aliniată cu noua eră a circuitelor spectacol – asemănătoare cu Abu Dhabi, Miami și Las Vegas, unde evenimentul transcende pista și pătrunde în întregul oraș”, adaugă organizatorii.

Formula 1 a anunțat la începutul acestui an că de sezonul viitor Marele Premiu al Spaniei ar urma să aibă loc la Madrid.

„Madring” este un circuit cu o lungime de 5,4 km care ocolește centrul de expoziții AFEMA, lângă aeroportul Adolfo Suarez din Madrid (Barajas).

Acest circuit promite să fie unul hibrid care să aibă în componență și porțiuni de drum public, asemănător cu ceea ce se întâmplă în prezent la Miami.

Madring va avea 20 de viraje, iar un timp de calificare este preconizat la 1 minut și 32 de secunde.

VIDEO – Madring Unveiled: Madrid’s New Formula 1 Circuit Set to Rev Up Spanish Grand Prix from Next Year #AutoGear

