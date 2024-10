Biden îl acuză pe Trump de dezinformare” şi denunţă o ”avalanşă de minciuni” pe tema gestionării de către Guvernul american al uraganelor Helene şi Milton

Preşedintele american Joe Biden îl acuză miercuri pe predecesorul său Donald Trump de faptul că a declanşat o ”avalanşă de minciuni” despre gestionarea de către Guvern a uraganelor Helene şi Milton, relatează AFP, transmite News.ro.

”Are loc o propagare iresponsabilă, periculoasă şi continuă a unei dezinformări şi a unor minciuni pur şi simplu”, a denunţat şeful statului american după o reuniune la Casa Albă pe tema puternicului uragan Milton.

BREAKING: In a powerful moment, President Biden just quashed all the misinformation and lies being perpetuated by Donald Trump surrounding the hurricanes hitting our nation. Retweet to make sure all Americans see this important message. pic.twitter.com/jFvkvSTF9d

— Kamala’s Wins (@harris_wins) October 9, 2024

Uraganul Milton se apropie de Florida.

”Fostul preşedinte Trump conduce această avalanşă de minciuni”, acuză Biden.