Bianca Boeroiu, câștigătoarea premiului Emmy pentru machiajul din serialul „Wednesday” face zilnic naveta între Ploiești la București / ”Nici nu îndrăzneam să aspir la așa ceva”

Bianca Boeroiu s-a născut în 1977, la Ploiești. Este artist vizual cu specializarea ceramică, iar din 2002 face parte din Uniunea Artiștilor Plastici din România. Pe 6 ianuarie, Bianca spune că a trăit cea mai frumoasă realitate, „ceva la care nici nu îndrăzneam să visez”, scria Observatorul Prahovean.

Pe scena Peacock Theater din Los Angeles, la categoria „Outstanding Contemporary Makeup”, a câștigat premiul Emmy pentru machiajele din serialul „Wednesday”, în regia lui Tim Burton. Prahoveanca se mândrește și cu 3 premii Gopo și alte 8 nominalizări.

„A fost un proiect dificil, complex, încă eram în perioada COVID. Au fost 7 luni pline, în care s-a muncit enorm. Am dat un interviu cu designerul de producție al serialului, care a construit echipa pe partea română din care am făcut parte și eu. Așa am reușit să lucrez cu majoritatea actorilor. Toți sunt oameni minunați. Despre Jenna Ortega vă pot spune că este o prezență extrem de agreabilă, un om impecabil. Ea avut make up artist personal, însă, am interacționat în nenumărate rânduri și este un profesionist în adevăratul sens”, ne-a povestit Bianca.

„Am avut emoții uriașe. Nu m-am așteptat nicio secundă să câștig acest premiu, nici nu îndrăzneam să aspir la așa ceva, mai ales că știam cât de dură e competiția.

Mă bucură enorm acest premiu, mă onorează, asta înseamnă că munca mea este văzută și apreciată la cel mai înalt nivel. Nu pot decât să mă înclin cu recunoștință”, a conchis Bianca Boeroiu, artista ploieșteancă recunoscută internațional, care admite că face naveta de la Ploiești la București zilnic, iar asta deoarece „am ales să îmi cresc copilul, ajutată de părinții mei, în orașul în care m-am născut”.