Berea fără alcool și cocktailurile fără alcool pot ajuta oamenii să nu se îmbete sau să bea mai puțin, dar nu sunt pentru toată lumea, spun experții în sănătate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

După câțiva ani de sobrietate, Logan Denzer a decis să încerce berea fără alcool și cocktailurile fără alcool, în timp ce cei din jurul ei beau alcool adevărat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mulți oameni se simt în plus” când toți ceilalți beau, a spus tânăra de 27 de ani din Los Angeles, care consideră aceste băuturi „o soluție excelentă”.

Milioane de americani sunt de acord – inclusiv alții care se recuperează după dependență, oameni care încearcă să reducă consumul de alcool și numărul tot mai mare de tineri adulți care renunță complet la alcool, scrie Associated Press.

Ei au alimentat o industrie în plină expansiune. Cercetări recente arată că a bea mai puțin sau deloc este o opțiune mult mai sănătoasă. Alcoolul a fost asociat cu cancerul, leziuni și o serie de alte probleme.

Cu toate acestea, experții în sănătate spun că băuturile nealcoolice nu sunt potrivite pentru toată lumea, mai ales dacă pot declanșa pofta de alcool. Aceste așa-numite băuturi NA (non – alcoolice) sunt menite să imite alcoolul în multe feluri, cum ar fi aspectul, mirosul și gustul.

„Este important să recunoaștem că acestea nu sunt probabil produse potrivite pentru toată lumea”, a spus cercetătoarea Molly Bowdring de la Universitatea Stanford. „S-ar putea să vezi colegi, prieteni sau membri ai familiei care le consumă și nu au nicio problemă cu ele, dar totul se reduce la propria ta experiență individuală.”

„Zebra striping” ajută la reducerea consumului de alcool

Vânzările cu amănuntul de vin, bere și băuturi spirtoase fără alcool au crescut la 823 de milioane de dolari anul trecut în Statele Unite. Acestea sunt datele furnizate de firma de cercetare de piață NielsenIQ, care afirmă că mai mult de nouă din zece clienți NA cumpără și alcool.

„Ei nu vor neapărat să bea în timpul săptămânii sau vor să schimbe băutura cu ocazia unui eveniment special”, a declarat Marcos Salazar de la Adult Non-Alcoholic Beverage Association. „Așadar, pot consuma o băutură alcoolică și apoi o băutură nealcoolică pentru adulți. Acest lucru se numește zebra striping … și prelungește într-un fel seara.”

Pensionara Ann Kopp Mitchell, care a degustat recent diverse băuturi fără alcool la Monday Morning Bottle Shop din San Diego, face o variantă a acestui lucru.

„Dacă vreau un pahar de vin la cină, nu mă simt vinovată. Pot să savurez acel pahar de vin. Și dacă vreau să beau o băuturi mai tare pentru că sărbătorim ziua de naștere a cuiva, sau șampanie, o voi face. Dar voi bea doar unul, apoi voi renunța și poate voi trece la o băutură fără alcool”, a spus ea. „Este o modalitate de a continua acel model social de consum de alcool care îmi place.”

În timp ce o bere obișnuită are aproximativ 5% alcool în volum, băuturile fără alcool au voie să conțină doar până la 0,5%, aproximativ la fel ca o banană coaptă. Oamenii le aleg uneori când nu vor să se îmbete, cum ar fi înainte de a face exerciții fizice sau de a conduce.

Mai multe cocktailuri fără alcool în meniu reprezintă o tendință pozitivă pentru sănătate, dar atenție la zahăr

Un sondaj online realizat de Bowdring împreună cu colegii săi a arătat că marea majoritate a persoanelor care consumă ambele tipuri de băuturi afirmă că băuturile fără alcool le ajută să reducă consumul de alcool.

Acest lucru face ca popularitatea lor crescândă să fie o tendință pozitivă în ansamblu, a afirmat dr. Joseph Lee, directorul executiv al Fundației Hazelden Betty Ford, o organizație care se ocupă de tratarea dependențelor și de promovarea sănătății.

„Din ce în ce mai des, când merg la restaurant, mi se oferă cocktailuri fără alcool, ca și cum ar fi în meniu și ar fi ceva normal”, a spus Lee, expert în psihiatrie și medicină a dependenței. „Acestea sunt lucruri cu adevărat sănătoase la nivel de sănătate publică.”

Dar există o problemă: unele băuturi, cum ar fi cocktailurile fără alcool preparate cu suc și siropuri dulci, au un conținut ridicat de zahăr. American Heart Association recomandă limitarea consumului de zaharuri adăugate la maximum șase lingurițe pe zi pentru femei și nouă lingurițe pe zi pentru bărbați. O cutie de suc de 350 ml conține 10 lingurițe.

Cine ar trebui să fie precaut în privința băuturilor fără alcool?

Situația devine mai neclară pentru persoanele cu probleme de alcoolism.

Cei care urmează un tratament pentru tulburări legate de consumul de alcool spun că au avut succese mixte în utilizarea băuturilor fără alcool pentru a reduce sau a renunța la consumul de alcool, a spus Bowdring.

„Acestea conțin multe elemente asociate cu alcoolul”, a spus ea. „Deoarece sunt atât de similare cu alcoolul, este posibil ca acestea să declanșeze pofta de alcool cu concentrație maximă și să determine persoanele să revină la consumul de alcool.”

Când Denzer a devenit abstinentă pentru prima dată, acum șapte ani, ea și prietenii ei au evitat să consume băuturi fără alcool.

„Eram destul de împotrivă, pentru că ne gândeam: «Păi, asta are gust de bere, iar noi suntem abstinenți de un an, așa că vom asocia gustul acela cu alcoolul adevărat»”, a spus Denzer, care a fost tratată la Hazelden Betty Ford. „Cu trecerea timpului, am devenit mai deschiși față de asta.”

Dar nu este pentru toată lumea, a spus ea, „în special pentru persoanele care sunt la începutul recuperării sau care se află într-o situație instabilă”.

Experții au fost de acord că băuturile NA sunt mai potrivite pentru cei care se află într-un stadiu mai avansat al recuperării.

„Călătoria fiecăruia va fi puțin diferită”, a spus Bowdring. „Îi încurajez pe oameni să fie conștienți de impactul pe care aceste băuturi îl au asupra lor.”

Aceasta este concluzia, chiar și pentru cei care nu se confruntă cu alcoolismul.