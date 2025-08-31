Beneficiile și riscurile procurării hranei direct din natură

Căutarea hranei oferă oamenilor acces la alimente neobișnuite, precum și experiența de a le culege direct din natură. Dar ar putea face mai mult rău decât bine?

Într-o seară neobișnuit de caldă de aprilie, stau pe o plajă din sudul Angliei, ridicând la nas un bulgăre ud de alge marine. Miroase puternic și picant. Frunzele dure și plate sunt acoperite cu smocuri de vegetație verde, apă de mare și nisip, transmite BBC.

Aparent, acestea sunt mai bune prăjite.

Particip la un curs de culegere de alge marine pe Coasta Jurassic și, în timp ce ne cățărăm de-a lungul țărmului, cu soarele care ne duce în ora de aur și ceața care se formează deasupra dunelor de nisip, ghidul nostru, Dan Scott, ne dă câteva sfaturi de gătit. „Aceasta devine gelatinoasă – ca mucii, un cuvânt grozav – când o gătești”, spune el, fluturând un alt specimen nisipos.

În timp ce culeg bucăți uscate de alge marine de pe niște pietre mici, apoi țip în cor cu o mână de alți participanți la curs în timp ce scoatem scoici din nisip cu sare (și mai târziu le eliberăm), mă gândesc la imaginea de ansamblu. Ne ajută culegerea să ne reconectăm cu natura? Întotdeauna am presupus că da. Dar ce zici de reversul medaliei? Culegerea este bună pentru planetă?

Scott este membru al Asociației Culesului din Marea Britanie și ghid la compania Fore/Adventure. El ne învață despre anatomia algelor marine (există fixarea, tulpina și frunzele), cum să le culegem fără a le distruge (le tăiem cu foarfeca, lăsând o parte din lungime în urmă) și cum să recunoaștem tipurile comestibile.

Totuși, el nu recomandă să încercați toate opțiunile comestibile. „Unele dintre ele au un gust atât de marin, încât parcă ai apă de mare în gură”, avertizează el. Cu toate acestea, spune el, plaja oferă abundență. „Dacă trebuie să supraviețuiești cu ceea ce îți oferă natura, este mult mai ușor dacă te afli lângă mare.”

Algele marine sunt considerate un superaliment, bogate în nutrienți importanți precum potasiu, fier și magneziu, iar cercetările au arătat că pot oferi beneficii pentru sănătate persoanelor supraponderale sau care suferă de diabet. Cultivarea comercială a algelor marine crește rapid, pe măsură ce țările încearcă să satisfacă cererea tot mai mare de alimente și materiale cu o recoltă durabilă.

Culegerea algelor marine pentru propria masă este însă cu totul altceva. Culegerea implică colectarea alimentelor din natură, unde acestea au crescut spontan, fără a fi plantate. Este cea mai veche metodă folosită de oameni pentru a se hrăni și se bucură de o renaștere uriașă. Potrivit unui studiu, aceasta devine o activitate din ce în ce mai populară în Marea Britanie în rândul persoanelor conștiente din punct de vedere ecologic, care doresc să evite combustibilii fosili, pesticidele și erbicidele. În unele părți ale Statelor Unite, a devenit atât de populară încât anumite parcuri naționale, precum Death Valley, au impus limite asupra numărului de fructe de pădure și nuci pe care oamenii le pot culege pe zi.

Mulți dintre noi culegem fructe și legume sălbatice fără să ne gândim prea mult la asta – culegem mure, poate, sau usturoi sălbatic. Când vizitez Suedia, țara mea natală, culegem afine dulci în vară, pe care le mâncăm pe loc, și lingonberries roșii, acre, asemănătoare cu merișoarele, în toamnă, pe care le culegem în găleți mari de plastic. Lingonberries nu sunt bune de mâncat crude, așa că mama mea face gem, suficient pentru tot anul. A te apleca aproape de pământ pentru a culege fructele de pădure este o muncă liniștită, atentă și aproape hipnotică. Aducem sandvișuri și termosuri cu ceai.

Totuși, în cea mai mare cantitate a timpului, locuiesc în centrul Londrei și îmi cumpăr mâncarea ambalată frumos în plastic de pe rafturile supermarketurilor. Adesea, aceasta a călătorit multe kilometri și este produsă din plante pe care nici măcar nu le cunosc. Mă simt departe de lumea care mă susține.

Cu toate acestea, căutarea hranei, chiar și pentru oamenii care locuiesc în oraș, ca mine, poate ajuta la conectarea oamenilor cu natura, spune Janani Sivarajah, profesor asistent la Université Laval din Quebec, Canada, care cercetează căutarea hranei în mediul urban.

„Aduce oamenii împreună, îi conectează cu pământul și cu pădurea”, spune ea. „Mijloacele noastre de trai au depins de resursele pădurii timp de mulți, mulți ani înainte de a începe să construim orașe, înainte de a începe să [trăim] în case din beton. Cred că ne readuce la rădăcinile noastre… Cred că de aceea oamenii încă o mai practică.”

Ghidul meu în materie de alge marine, Scott, este de acord că căutarea hranei în natură ajută la cultivarea aprecierii pentru natură.

„Dacă îi înveți pe oameni despre lucrurile comestibile din jurul lor, sunt mult mai predispuși să aibă grijă de natură”, spune el.

Există, de asemenea, posibilități de căutare a hranei și în afara zonei de coastă. De exemplu, puteți culege ciuperci în pădure. Pentru a afla mai multe despre acest lucru, l-am sunat pe Bruch Reed, directorul operațional al North American Mycological Association (Nama), o organizație non-profit. El spune că interesul său pentru ciuperci a început când era mic. Familia lui obișnuia să culeagă ciuperci morel, care pot fi culese doar câteva zile în primăvara din Midwestul Statelor Unite.

Mai târziu, când locuia în New York, Reed culegea ciuperci porcini și ciuperci de stridie în Central Park. „Oamenii își procură mâncarea din acel parc. Eu am făcut-o de multe ori, pentru că eram sărac”, spune el. „Ciupercile erau un lux pe care nu mi-l puteam permite. [Dar în pădure], pot pur și simplu să le culeg, să umplu un coș și să le mănânc. Asta mă face să mă simt rege.”

În prezent, căutarea hranei este mai ușoară pentru persoanele înstărite, spune Steffen Hirth, geograf uman și sociolog la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, care a cercetat modul în care căutarea hranei în mediul urban poate contribui la dezvoltarea durabilă a orașelor. „În trecut… și persoanele sărace aveau abilitățile necesare pentru a căuta hrană”, spune el. „Dacă astăzi cauți hrană, o faci pentru că ești bogat.”

Practica câștigă popularitate în rândul claselor mijlocii și superioare, în același timp cu diminuarea resurselor naturale și, prin urmare, cu creșterea valorii acestora, spune Hirth. Dar aceasta nu este o soluție la problemele noastre de sustenabilitate, adaugă el – este o marfă, un hobby prețios.

„Cred că căutarea hranei este minunată. [Dar] nu cred că ajută în vreun fel la transformarea sistemului într-unul mai sustenabil”, spune el. Cea mai mare cantitate de oameni nu are nici timpul, nici cunoștințele necesare pentru a culege alimente precum ciupercile, adaugă el.

În Canada, spune Sivarajah, culegerea nu este doar un hobby al clasei de mijloc. „Grupurile implicate [aici] alcătuiesc o populație foarte, foarte diversă”, spune ea.

Reed îmi spune că întâlnește în principal culegători care simt că au ratat ocazia de a învăța această practică de la bunicii lor. „În esență, ei reintroduc acele cunoștințe în viața lor”, spune el. El adaugă că membrii Nama sunt din ce în ce mai tineri și că organizația derulează programe de sensibilizare pentru comunitățile defavorizate.

Cercetările arată clar că căutarea hranei poate avea beneficii pentru oameni. Dar o întreb pe Sivarajah dacă acest lucru ajută și mediul înconjurător sau dacă poate provoca mai mult rău decât bine.

Dacă oamenii culeg în cantități mari și încep să vândă comercial fructe de pădure și nuci, „epuizează resursele locale”, spune Sivarajah. Trebuie să lăsăm și ceva pentru fauna sălbatică, spune ea. Când societățile de vânători-culegători culegeau, observă ea, „populația nu era concentrată într-o singură zonă. Eram mult mai dispersați”.

Pentru a preveni epuizarea resurselor, Sivarajah spune că culegătorii nu ar trebui să recolteze cantități mari din ecosisteme. „Dacă o faci pentru uz personal, într-un mod controlat, poate fi benefic” pentru mediu și sănătatea noastră, spune ea. „Oamenii fac parte din ecosistemele urbane.” Culesul poate ajuta, de asemenea, la controlul răspândirii populației și la susținerea ciclurilor naturale de creștere și, în unele cazuri, chiar la gestionarea speciilor invazive comestibile, adaugă ea.

În SUA, există legi statale și federale care restricționează culegerea ciupercilor, nucilor și fructelor de pădure. În Ontario, Canada, culegerea în parcurile provinciale este interzisă din cauza daunelor pe care le poate provoca speciilor native și ecosistemelor.

National Trust, o organizație non-profit din Marea Britanie dedicată conservării, a emis un avertisment cu privire la culegerea comercială a ciupercilor și a usturoiului sălbatic, spunând că oamenii au culeși prea mult și au dăunat ecosistemelor fragile. Recomandă măsuri precum culegerea a doar una din 20 de plante.

Îl întreb pe ghidul meu de culegere a algelor marine dacă crede că culegerea este durabilă. „Dacă 25.000 de oameni vin pe aceste plaje și pun mâna pe [alge marine]… nu”, spune Scott, adăugând că cursul pe care îl urmez este doar pentru a învăța bazele. „Luați doar puțin pentru cină”, este sfatul său general.

Întrebarea dacă culegerea este durabilă este „foarte spinoasă”, spune Reed. „Avem din ce în ce mai mulți oameni care se îndreaptă către zone din ce în ce mai mici… [Dar] am crescut cu etosul călegerea ciupercilor este cel mai puțin dăunător lucru pe care îl poți face în pădure.”

Reed este atent la locul în care culege și la impactul pe care hobby-ul său îl are asupra naturii, dar totuși: „Ciupercile sunt o resursă abundentă”, spune el, „atâta timp cât pădurile sunt o resursă abundentă”.

Există, totuși, și unele probleme de sănătate de care trebuie să fim conștienți atunci când culegem. Una dintre ele este poluarea. „În prezent, realizăm un studiu care analizează modul în care emisiile vehiculelor, precum plumbul, zincul și metalele grele, se depun pe copacii și plantele urbane”, îmi spune Sivarajah.

După ce au analizat zeci de studii, Sivarajah și colegii ei au descoperit că plantele comestibile sălbatice ar putea avea concentrații de metale grele mai mari decât limita maximă sigură în zonele urbane – dar că acestea scad cu 10% dacă se află la 50 m (164 ft) distanță de trafic. „Ar trebui să evitați zonele cu trafic intens pentru a culege plante comestibile, deoarece plantele acumulează aceste elemente biodisponibile în țesuturile lor, iar unele dintre metalele mai mari rămân pe frunze”, spune ea. „Dacă consumați [plantele], consumați și [poluarea].”

Îmi amintește de copilăria mea în Suedia la sfârșitul anilor 1980, când oamenii au încetat să mai mănânce pește, vânat și fructe de pădure din zonele afectate de radiațiile dezastrului de la Cernobîl.

Elementele toxice sunt o problemă și pentru algele marine pe care le culeg de pe plajă. Algele marine pot avea un conținut ridicat de arsenic, plumb și iod – și, deși specimenele cultivate comercial sunt testate pentru aceste substanțe, cele pe care le culegem noi înșine nu sunt.

Și apoi mai sunt și otrăvurile. Unele ciuperci, fructe de pădure și plante pe care le puteți găsi în pădure pot reprezenta un risc grav pentru sănătate. Când îl întreb pe Reed dacă ar trebui să intru pur și simplu în pădure și să încep să culeg ciupercile pe care le găsesc, el rămâne consternat. „Nu, nu. Doamne, fii milostiv. Lasă-mă să fiu foarte clar… Am dedicat mulți ani studiului atent sub îndrumarea unor oameni care știau mai multe decât mine.” Ciupercile, îmi reamintește el, pot fi mortale. În septembrie 2024, de exemplu, trei persoane au fost spitalizate în Jersey, Marea Britanie, după ce au confundat o ciupercă otrăvitoare cu una comestibilă.

Pentru a fi în siguranță, ai nevoie de mai mult decât o carte despre ciuperci, spune Reed. „Cărțile sunt excelente ca referințe, dar nu sunt suficiente. Alătură-te unui club. Cunoașteți o persoană din zonă care se pricepe, pentru că există ciuperci mortale peste tot în Europa și în Statele Unite… și nu vă puteți permite să faceți o greșeală.”

Trei reguli de reținut, spune el, sunt să nu mâncați ciuperci crude, să aveți grijă la ciupercile mici maro (sau LBM), care sunt greu de distins între ele și pot fi otrăvitoare, și să fiți precauți cu ciupercile albe, care pot fi otrăvitoare. Dar aceste trei reguli sunt departe de a fi tot ce ai nevoie pentru a culege în siguranță. Consultă întotdeauna un ghid expert atunci când culegi ciuperci, fructe de pădure și alte plante.

La apusul soarelui, părăsesc Coasta Jurassic. Iau niște alge marine acasă și le usuc în cuptor. Au un gust destul de bun. Stând în bucătăria mea, mă uit la un borcan de măsline umplute de la supermarket, așezat lângă chiuvetă, și mănânc două, savurând gustul lor perfect, sărat.

Brusc, diferența dintre măslinele perfect prezentate și sigure și algele marine arse în cuptor, atât de greu de obținut și neobișnuite pentru mine, pare enormă. Efortul de a culege, pregăti și dobândi cunoștințe despre propria mea hrană îmi arată cât de mult iau de bun ceea ce mănânc în mod normal – sunt chiar mai departe decât mi-am dat seama de lumea care mă susține.

Dar incursiunea mea în căutarea hranei m-a ajutat deja să mă reconectez cu natura. Voi continua să o fac, dar cu atenție, desigur.