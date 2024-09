Beluga ”Hvaldimir”, suspectată că ar fi un spion rus, găsită moartă în sud-vestul Norvegiei

Beluga Hvaldimir, descoperită în urmă cu cinci ani purtând un ham ciudat, din cauza căruia a fost suspectată că este folosită de către Marina rusă, a fost găsită moartă în weekend în sud-vestul Norvegiei, anunţă un ONG care îi urmăreşte deplasările, transmite News.ro.

Această informaţie a fost confirmată apoi de către Fredrik Skarbøvik, coordonatorul maritim al portului Stavanger, într-un interviu acordat cotidianului VG.

Hvaldimir was found floating near a pier just a few hours ago.

A necropsy will be performed to find out the cause of his death.

He was still so young …

”Eu l-am găsit pe Hvaldi mort ieri (sâmbătă), în timp ce-l căutam, ca de obicei”, a declarat Sebastian Strand, fondatorul ONG-ului Marine Mind, într-un mesaj transmis AFP.

”Am primit confirmarea că era în viaţă cu un pic peste 24 de ore înainte de a pluti fără să mişte” în largul coastei de sud-vest, la Risavika, a adăugat el.

Cauzele morţii sunt necunoscute, iar nicio rană vizibilă nu a fost reperată la o primă inspecţie a corpului cetaceului, a precizat Sebastian Strand.

”Am reuşit să-i recuperăm rămăşiţele şi să le punem într-un loc rece, în vederea unei necropsieri de către institutul veterinar, care va putea ajuta la stabilirea a ceea ce i s-a întâmplat cu adevărat”, a adăugat specialistul.

În vârstă de 14-15 ani, potrivit unor estimări, animalul a fost reperat în aprilie 2019 în largul regiunii arctice Finnmark, în Marele Nord norvegian.

Din cauza unui ham ciudat, beluga albă lungă de câţiva metri a fost supranumită ”Hvaldimir ”, un joc de cuvine prin asocierea între cuvântul ”balenă” (”hval” în norvegiană) şi emblematicul prenume rus ”Vladimir”.

UN HAM INSCRIPŢIONAT ”ST PETERSBURG” PE CAPUL BALENEI

Atunci când a fost descoprit animalul, biologii au reuşit să-i scoată hamul fixat în jurul capului.

Acest harnaşament era echipat cu un soclu pentru o cameră mică, iar pe curelele din plastic scria ”Equipment St.Peterburg” în engleză.

Direcţia norvegiană de Pescuit a emis la acea vreme ipoteza că Hvaldimir a scăpat dintr-un ţarc şi că a fost antrenat de marina rusă, având în vedere că părea obişnuit cu compania oamenilor şi avea tendinţa de a se apropia de nave.

Hvaldimir playing fetch with a human. Rest in Peace Hvaldimir. I hope humans did not contribute to your death near Norway today August 31, 2024. You will be missed, but never forgotten. https://t.co/3hPFe3jcOj

Moscova nu a cmentat niciodată aceste speculaţii.

Animalul a fost văzut, în urmă cu un an, în zona coastei de vest a Suediei, iar ONG-ul şi-a exprimat îngrijorarea că nu avea ce să mănânce în zona respectivă şi a identificat semne ale unei pierderi în greutate.

Beluga trăiesc în principal în apele arctice, în jurul Groenlandei, şi în Arctica rusă şi norvegiană.

Marea Batents şi Atlanticul de Nord sunt zone strategice ale Marinelor occidentale şi rusă, în care operează frecvent submarine.