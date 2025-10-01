Barcelona – PSG, meciul vedetă: Cine transmite la tv duelurile de miercuri din Champions League

Barcelona – PSG este meciul cap de afiș al zilei de miercuri din Champions League. Campioana en-titre a Europei va juca în Catalonia contra campioanei Spaniei. Duelul va începe la ora 22:00.

Pe lângă Barcelona – PSG, miercuri, 1 octombrie, vor mai avea loc partide precum Monaco – Manchester City, Dortmund – Bilbao și Napoli – Sporting.

Mai jos puteți vedea programul complet al duelurilor și al transmisiilor tv.

De la ora 19:45

Union Saint Gilloise – Newcastle / Digi 1, Prima Sport 1

Qarabag – Copenhaga / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00