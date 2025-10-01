G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Barcelona – PSG, meciul vedetă: Cine transmite la tv duelurile de miercuri…

Logo-ul Champions League, cea mai importantă competiție de fotbal a cluburilor din lume.
Champions League / Sursa foto: captură video

Barcelona – PSG, meciul vedetă: Cine transmite la tv duelurile de miercuri din Champions League

Sportz1 Oct • 105 vizualizări 0 comentarii

Barcelona – PSG este meciul cap de afiș al zilei de miercuri din Champions League. Campioana en-titre a Europei va juca în Catalonia contra campioanei Spaniei. Duelul va începe la ora 22:00.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă Barcelona – PSG, miercuri, 1 octombrie, vor mai avea loc partide precum Monaco – Manchester City, Dortmund – Bilbao și Napoli – Sporting.

Mai jos puteți vedea programul complet al duelurilor și al transmisiilor tv.

De la ora 19:45

Union Saint Gilloise – Newcastle / Digi 1, Prima Sport 1

Qarabag – Copenhaga / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

  • FC Barcelona – PSG / Digi 1, Prima Sport 1
  • AS Monaco – Manchester City / Digi 2, Prima Sport 2
  • Arsenal – Olympiacos / Digi 3, Prima Sport 3
  • Villarreal – Juventus / Digi 4, Prima Sport 4
  • Dortmund – Athletic Bilbao
  • Leverkusen – PSV
  • Napoli – Sporting Lisabona.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.