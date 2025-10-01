Barcelona – PSG, meciul vedetă: Cine transmite la tv duelurile de miercuri din Champions League
Barcelona – PSG este meciul cap de afiș al zilei de miercuri din Champions League. Campioana en-titre a Europei va juca în Catalonia contra campioanei Spaniei. Duelul va începe la ora 22:00.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Pe lângă Barcelona – PSG, miercuri, 1 octombrie, vor mai avea loc partide precum Monaco – Manchester City, Dortmund – Bilbao și Napoli – Sporting.
Mai jos puteți vedea programul complet al duelurilor și al transmisiilor tv.
De la ora 19:45
Union Saint Gilloise – Newcastle / Digi 1, Prima Sport 1
Qarabag – Copenhaga / Digi 2, Prima Sport 2
De la ora 22:00
- FC Barcelona – PSG / Digi 1, Prima Sport 1
- AS Monaco – Manchester City / Digi 2, Prima Sport 2
- Arsenal – Olympiacos / Digi 3, Prima Sport 3
- Villarreal – Juventus / Digi 4, Prima Sport 4
- Dortmund – Athletic Bilbao
- Leverkusen – PSV
- Napoli – Sporting Lisabona.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.