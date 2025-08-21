Bărbat din Spania, reţinut după ce a incendiat un local pentru că nu a primit maioneză

Garda Civilă spaniolă a arestat un bărbat care a incendiat un local din oraşul Los Palacios y Villafranca, în provincia Sevilia, pe motiv că nu a primit maioneză pentru un sendviş, relatează joi agenţia EFE, transmite Agerpres.

Bărbatul arestat, acuzat de distrugere şi incendiere care au pus în pericol altor persoane, a intrat în local şi a comandat, printre altele, un sendviş pentru care a cerut maioneză.

După ce atât chelnerul din interior cât şi chelneriţa de la terasă i-au spus că localul nu avea maioneză, bărbatul, care era însoţit de un prieten şi de fiul său, s-a ridicat de pe scaun, s-a dus la o benzinărie din apropiere şi s-a întors cu o sticlă cu benzină.

„Sigur nu aveţi maioneză?”, a întrebat din nou, însă chelnerul nu a avut timp să răspundă deoarece, aşa cum reiese şi din imaginile surprinse cu ajutorul camerelor de supraveghere trimise către EFE de managerul localului, bărbatul a stropit barul cu benzină şi i-a dat foc cu bricheta.

Agenţii poliţiei locale au sosit imediat la faţa locului şi, ajutaţi de o chelneriţă care l-a urmărit pe bărbat, au reuşit să-l reţină şi să-l ducă la un centru medical pentru arsurile suferite.

José Antonio Caballero, proprietarul localului, a declarat pentru EFE că ceea ce au trăit angajaţii şi clienţii „a fost ceva suprarealist”.

Agresorul este din Córdoba şi lucra în oraş, fiind cazat la un hostel. Potrivit lui Caballero, ceea ce s-a întâmplat „nu are nicio explicaţie posibilă”.