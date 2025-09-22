Bărbat din Giurgiu, suspectat că şi-a ucis soţia, a fost prins de autorităţi / Va fi cercetat pentru omor / Femeia a fost înjunghiată în piept

Un bărbat din judeţul Giurgiu, suspectat că şi-a ucis soţia, pe care a înjunghiat-o în piept, a fost prins la scurt timp de către autorităţi şi va fi cercetat pentru omor, transmite News.ro.

Ancheta în acest caz a început după ce o persoană a anunţat Poliţia, luni, că o femeie a fost înjunghiată de către soţul său, într-o locuinţă din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu.

„La data de 22 septembrie a.c., ora 12.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Mihăileşti au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înţepător de către soţul său. Din primele cercetări, a reieşit că un bărbat de 46 de ani, din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu, în timp ce se afla la locuinţa sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător, la nivelul pieptului, pe soţia sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeaşi localitate”, informează Poliţia Judeţeană Giurgiu.

La locul crimei a intervenit şi un echipaj medical care a făcut manevre de resuscitare femeii, însă fără rezultat.

După crimă, presupusul agresor a fugit, fiind căutat. Poliţiştii au instituit filtre în trafic, iar la ora transmiterii acestei ştiri bărbatul este în custodia Poliţiei.

Cercetările în acest caz continuă, dosarul penal deschis vizând infracţiunea de omor.

Ancheta se derulează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.