Bărbat decedat după ce autoturismul în care se afla a căzut de pe o pasarelă şi a luat foc / A lovit un parapet pe centura Capitalei și a plonjat în gol pe calea ferată

Un bărbat a decedat, duminică dimineaţă, după ce autoturismul cu care se deplasa pe Şoseaua de Centură, dinspre Popeşti către Domneşti, a căzut de pe o pasarelă pe calea ferată şi a luat foc, transmite Agerpres.

Poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov sosiţi la faţa locului au constatat că este vorba despre un autoturism care, în timp ce urca pe sensul giratoriu de la o intersecţie cu şoseaua Berceni, ar fi lovit parapetul şi a căzut pe calea ferată, ulterior acesta luând foc, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

La locul evenimentului au fost prezenţi pompierii care au lichidat incendiul şi au constatat că în autoturism se afla conducătorul auto, respectiv un bărbat de 40 de ani, acesta fiind carbonizat.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.