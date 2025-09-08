Banca Centrală Europeană a atenuat reglementările ce privesc supervizarea creditorilor din zona euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de la modul în care creditorii obşţin aprobarea pentru răscumpărările de acţiuni, până la desfăşurarea testelor de stres, a afirmat luni Sharon Donnery, membră a Consiliului de supraveghere (reprezentantă a BCE), transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

BCE este sub presiune din partea creditorilor pe care îi supraveghează în vederea atenuării poverii supervizării, după ce administraţia Trump a promis reguli mai simple în Statele Unite, iar băcile din umbră câştigă teren în activitatea de credit.

Într-o postare pe blog, Donnery a prezentat măsurile luate de BCE, inclusiv accelerarea aprobării noilor numiri, a răscumpărărilor de acţiuni şi a modelelor interne, şi reducerea volumului de muncă solicitat băncilor în timpul testelor de stres. Dar oficialul a atras atenţia că simplificarea nu ar trebui să meargă prea departe pentru ca sectorul bancar să rămână robust.

„BCE se ţine de cuvânt şi face supervizarea bancară cât mai simplă cu putinţă, dar nu o simplifică, pentru a se asigura că băncile rămân reziliente şi sunt bine pregătite pentru a gestiona riscurile din portofoliile lor”, a explicat Donnery.

Un grup de lucru al BCE, din care fac parte vicepreşedintele Luis de Guindos şi Donnery, a prezentat recent consiliului guvernatorilor BCE posibile măsuri de simplificare, acestea urmând să fi discutate de cele 20 de bănci naţionale ale statelor din zona euro.

Autorităţile din Germania au propus crearea unui regim separat pentru „băncile mici, cu complexitate redusă”, care să îndeplinească cerinţe unice de capital, în locul celor stabilite conform reglementărilor UE.

În acest regim opţional, băncile cu active mai mici de 10 miliarde de euro, axate pe piaţa internă şi au portofoliu redus de tranzacţionare, ar urma să aibă o rată de îndatorare de peste 3%.

Băncile din UE sunt suficient de puternice pentru a face faţă unui şoc economic, determinat de tensiunile comerciale şi geopolitice, a anunţat recent Autoritatea Bancară Europeană (EBA), la prezentarea rezultatelor testelor de stres.

EBA a testat modul în care 64 de bănci europene, inclusiv 51 din zona euro, ar reacţiona la o recesiune prelungită în UE şi în alte economii avansate, şi a stabilit că niciuna nu încalcă cerinţele privind capitalul de bază, şi doar una nu respectă cerinţele privind gradul de îndatorare.

„Rezultatele indică faptul că sistemul bancar din UE poate face faţă unui scenariu macroeconomic sever dar plauzibil, reflectând rezilienţa dobândită de bănci în ultimii ani”, a apreciat EBA, cerând creditorilor să-şi menţină un nivel adecvat de capital.

După criza financiară globală din 2008, care a dus la salvări costisitoare ale băncilor de către state, autorităţile bancare din Europa şi SUA au introdus oficial teste de stres cuprinzătoare.

Conform EBA, unele elemente din scenariul advers din acest an au început să se materializeze, indicând taxele vamale americane şi escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Banca Centrală Europeană (BCE) a informat că a efectuat propriile teste de stres în rândul celor 51 de creditori din zona euro evaluaţi de EBA, plus alte 45 de bănci mai mici, confirmând că rezultatele arată rezilienţa sistemului bancar.

Conform scenariului advers, înrăutăţirea tensiunilor geopolitice şi comerciale a majorat preţurile la materii prime şi energie, a perturbat lanţurile de aprovizionare, a afectat consumul şi investiţiile, ducând la un declin cumulat de 6,3% al PIB-ului UE în perioada 2025-2027. Băncile incluse în testele de stres ar fi înregistrat în acest scenariu advers pierderi combinate de 547 miliarde de euro, a precizat EBA, faţă de 496 miliarde de euro în testele din 2023.

Pentru 17 creditori, scenariul advers poate duce la ajustarea sau limitarea plăţii bonusurilor şi dividendelor timp de cel puţin un an, în perioada 2025-2027

Testele reprezintă un instrument prin care autoritatea bancară de supervizare evaluează necesarul de capital al creditorilor pentru a absorbi potenţialele pierderi şi pentru a sprijini economia în situaţii de criză. Rezultatele sunt incluse în procesul de supervizare.