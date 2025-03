“Aveți legături cu comunismul?” / Administrația Trump ia la purecat agențiile ONU

Administrația președintelui Donald Trump a cerut agențiilor umanitare ale ONU care primesc sau distribuie fonduri americane să completeze un chestionar în care să dezvăluie orice legături cu comunismul sau opiniile anti-americane.

Întrebări controversate

Administrația Trump a solicitat agențiilor umanitare ale Națiunilor Unite care primesc sau distribuie fonduri americane să completeze un formular în care să dezvăluie orice legături cu comunismul, socialismul sau convingerile anti-americane, potrivit oficialilor americani și ai ONU, precum și unei copii a chestionarului obținute de Associated Press.

Formularul include 36 de întrebări și a fost trimis de către US Office of Management and Budget (OMB) sau Biroul pentru Management și Buget al Statelor Unite.

United Nations Children’s Fund sau UNICEF și U.N. Refugee Agency (Agenția ONU pentru Refugiați) se numără printre birourile și agențiile U.S. Agency for International Development – USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională) care au primit chestionarul OMB. Documentul abordează mai multe preocupări ale Administrației Trump, inclusiv dacă vreunul dintre programe promovează eforturi de Diversitate, Echitate și Incluziune – DEI.

AP a precizat că acesta este cel mai recent efort al Administrației Trump de a elimina ceea ce el numește “risipa, frauda și abuzul” în guvernul federal, inclusiv prin reevaluarea asistenței externe. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat recent că administrația republicană a tăiat 83% din programele desfășurate în străinătate de USAID, principala agenție de ajutor extern a Statelor Unite.

În timp ce unele întrebări din chestionar abordează probleme de rutină, cum ar fi dacă agenția vizată desfășoară un proiect ce are un cadru de gestionare a riscurilor, altele investighează pozițiile organizației în ceea ce privește o gamă largă de subiecte sensibile pentru republicani, inclusiv dacă furnizează servicii legate de avort sau dacă lucrează pe teme legate de DEI sau “ideologia de gen.”

Chestionarul cere respondenților să confirme că “acesta nu este un proiect pe teme de climă sau ‘justiție ecologică,’” că organizația încurajează libertatea de exprimare și că nu colaborează cu partide comuniste sau care susțin opinii anti-americane.

“Puteți confirma că organizația dumneavoastră nu colaborează cu entități asociate cu partide comuniste, socialiste sau totalitare, sau cu orice partid care susține convingeri anti-americane?” este întrebarea inclusă în chestionar.

O altă întrebare prezintă agențiile ONU însăși ca pe o problemă, chestionând organizațiile dacă proiectele lor “consolidează suveranitatea SUA prin limitarea dependenței de organizațiile internaționale sau structurile de guvernanță globală (de exemplu, ONU, OMS)?”

O a doua parte a chestionarului cere organizațiilor să acorde un scor de la “fără impact” la “impact major” la întrebări precum : “Ce impact are acest proiect asupra prevenirii imigrației ilegale către SUA?” și “Cât de mult afectează acest proiect eforturile de combatere a influenței malițioase, inclusiv din partea Chinei?”

O altă întrebare cere agențiilor să confirme că nu primesc niciun fond din partea Chinei, Rusiei, Cubei sau Iranului – aceste țări poate că nu sunt cele mai bune prietene ale Washingtonului, dar, ca toate cele 193 de state membre ale ONU, ele finanțează marile agenții umanitare, a scris BBC.

Un fost diplomat a spus că întrebările puse de OMB pot părea “intruzive și inconfortabile” pentru oricine face muncă de dezvoltare în străinătate.

“La ONU, unde sunt 193 de țări care reprezintă toate rasele, genurile și limbile, diversitatea este un fapt. Nu este o ideologie,” a spus Thomas Shannon, un fost diplomat american care a lucrat sub președinția lui Barack Obama și în timpul primului mandat al lui Trump.

“Ar fi speranța mea ca Statele Unite să înțeleagă că, poate cu câteva excepții, programele de la ONU nu sunt concepute pentru a promova ideologia ‘woke’, ci pentru a aborda obstacolele și provocările foarte reale,” a adăugat el.

În sfârșit, trebuie menționat că unele dintre întrebări reflectă și interesele economice ale administrației președintelui Trump, a scris BBC.

De exemplu, chestionarul include o întrebare despre proiecte care ar putea afecta “eforturile de consolidare a lanțurilor de aprovizionare din SUA sau de asigurare a mineralelor cu pământuri rare.”

Reacții

Potrivit AP, nu este clar la câte agenții a fost trimis acest formular, care a fost verificat de un angajat actual al USAID, un oficial american și trei oficiali ai ONU.

“Știu de la unii dintre colegii noștri că mai multe agenții au primit acest tip de chestionar,” a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, când a fost întrebat despre sondaj.

Ceilalți oficiali au vorbit despre document sub condiția anonimatului, de teama represaliilor, a scris agenția de presă.

Puținii angajați rămași la USAID au fost printre funcționarii federali care încă încercau să completeze chestionarele, în ciuda anunțului Administrației Trump că deja a decis să reducă drastic contractele agenției, a spus angajatul USAID citat de AP.

BBC a precizat că unele dintre cele mai mari organizații umanitare din lume au primit chestionarul, inclusiv Agenția ONU pentru Refugiați și Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Jurnaliștii au afirmat că multe dintre agențiile de ajutor ale ONU care au primit formularul primesc finanțare nu doar de la USAID, ci și direct de la guvernul SUA.

Potrivit BBC, grupurile ONU se tem că măsura luată de Administrația Trump este un semn că SUA intenționează să abandoneze complet munca umanitară – sau chiar ONU însăși.

Reamintim că SUA s-au retras din Organizația Mondială a Sănătății în prima zi a celui de-al doilea mandat al președintelui Trump. Iar săptămâna trecută, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că majoritatea programelor USAID au fost desființate.

Cei de la BBC au afirmat, referindu-se la întrebările legate de diversitate, echitate și incluziune sau proiectele care au legătură cu schimbările climatice, că acest lucru ar putea fi incomod pentru agenții precum UNICEF, care sprijină accesul egal la educație pentru fete, sau World Food Programme (Programul Alimentar Mondial), care încearcă să prevină foametea sprijinind comunitățile afectate de secetă să treacă la culturi mai rezistente la schimbările climatice.

Profesorul Karl Blanchet, de la Centrul pentru Studii Umanitare al Universității din Geneva, a afirmat că formularul trimis de Administrația Trump pune agențiile de ajutor într-o poziție imposibilă: “Decizia a fost deja luată. Este foarte probabil ca SUA să își oprească implicarea în orice sistem al ONU. Este multilateralism versus America First – acestea sunt două extreme ale unui spectru.”

De partea lor, agențiile de ajutor care lucrează în operațiuni umanitare complexe sunt mai directe în atitudinea lor, a scris BBC.

“Este ca și cum ai fi întrebat ‘Ai încetat să îți bați copilul, da sau nu?’” a spus un lucrător umanitar frustrat, citat de ziariștii britanici.

Agențiile de ajutor ale ONU consideră că chestionarul nu înțelege principiile lor fundamentale de neutralitate și imparțialitate – că persoanele care suferă din cauza războaielor sau dezastrelor naturale trebuie ajutate indiferent de convingerile politice și că ajutorul nu trebuie folosit ca un instrument pentru a întări o națiune anume.

UN Human Rights (Agenția pentru Drepturile Omului) a ales deja să nu completeze formularul trimis de Administrația Trump.

“Având în vedere că majoritatea întrebărilor erau de tip da/nu, cu foarte puțin spațiu pentru detalii, și că unele întrebări nu erau aplicabile pentru ONU, nu am fost în măsură să răspundem direct la chestionarele online,” a declarat un purtător de cuvânt al agenției pentru BBC.

“În schimb, am oferit răspunsuri prin email cu explicații pentru acele întrebări la care am putut oferi un răspuns,” a spus oficialul.

Tăieri de fonduri

Formularul trimis agențiilor ONU care primesc fonduri americane este parte a unei acțiuni masive de reducere a costurilor guvernamentale lansată de Administrația Trump. Operațiunea este condusă de miliardarul Elon Musk și Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), care a închis deja o mare parte din ajutorul extern oferit de americani.

Sondajele arată că majoritatea americanilor consideră că țara cheltuie prea mult pentru ajutorul extern. Așa cum a indicat, de exemplu, o anchetă AP-NORC din 2023, potrivit căreia aproximativ 7 din 10 adulți americani au spus că guvernul de la Washington cheltuie prea mult pentru “asistența acordată altor țări.”

Aproximativ 9 din 10 republicani și puțin peste jumătate dintre democrați au fost de acord că Statele Unite cheltuiau “excesiv” pentru ajutor extern la acea vreme.

AP l-a citat pe Richard Tunnell, un veteran în vârstă de 33 de ani din Huntsville (Texas), care a spus că SUA se implică prea des în problemele altor țări. Tunnell, un independent care a votat pentru Trump în noiembrie 2024, s-a declarant mulțumit că președintele republican prioritizează agenda sa America First.

“Americanii trebuie să se preocupe de americani,” a spus Tunnell. “Se petrec atrocități pe teritoriul american la fel de mult ca pe cel străin. Știți, dacă nu ne putem curăța propria casă, de ce naiba încercăm să curățăm casa altcuiva?”

În același timp, sondajele au arătat că adulții americani tind să supraestimeze procentul din bugetul federal alocat ajutorului extern. Studiile KFF au constatat că, în medie, americanii cred că ajutorul extern reprezintă 31% din bugetul federal, în timp ce realitatea este că acesta reprezintă aproximativ 1% sau chiar mai puțin.

Potrivit BBC, SUA cheltuie un procent mai mic din PIB-ul lor pentru ajutor umanitar decât țările europene, dar, datorită economiei americane uriașe, furnizează aproximativ 40% din finanțarea umanitară globală.

Ținta numită USAID

Una dintre cele mai importante decizii luate de Administrația Trump 2.0 a vizat eliminarea programelor USAID, instituția guvernamentală americană responsabilă de gestionarea asistenței externe pentru dezvoltare.

Fondată în 1961, USAID sprijină proiecte umanitare și de dezvoltare economică în întreaga lume, având ca obiective reducerea sărăciei, promovarea democrației, îmbunătățirea sănătății publice, educației și răspunsului la dezastre naturale și crize umanitare.

După revenirea în fruntea Statelor Unite în ianuarie, Trump a redus însă drastic ajutorul extern al SUA, eliminând 83% dintre programele gestionate de USAID, într-o operațiune care a desființat categorii întregi de proiecte de dezvoltare, construite de-a lungul ultimelor decenii.

La începutul săptămânii trecute, secretarul de stat Marco Rubio a anunțat de altfel tăierile masive, postând pe platforma X că aproximativ 83% din programele globale ale USAID au fost desființate. Inițiativele care au supraviețuit epurărilor – mai puțin de o cincime din portofoliul anterior de ajutor al Americii – vor fi absorbite de Departamentul de Stat.

“Angajații noștri muncitori, care au lucrat ore îndelungate” alături de echipele DOGE, merită credit pentru această “reformă istorică și mult așteptată,” a scris Rubio.

Postarea lui Rubio a anunțat că revizuirea s-a “încheiat oficial”, cu aproximativ 5.200 din cele 6.200 de programe ale USAID eliminate.

Acele programe “au cheltuit zeci de miliarde de dolari în moduri care nu au servit (și, în unele cazuri, chiar au prejudiciat) interesele naționale fundamentale ale Statelor Unite,” a scris Rubio.

“În consultare cu Congresul, intenționăm ca cele 18% dintre programele pe care le păstrăm să fie administrate mai eficient sub coordonarea Departamentului de Stat,” a adăugat el.

“Dur, dar necesar. A fost o colaborare bună. Părțile importante ale USAID ar fi trebuit dintotdeauna să fie în cadrul Departamentului de Stat,” a răspuns Musk anunțului lui Rubio.

Concedierile în masă de la USAID au urmat ordinului executiv semnat de Donald Trump pe 20 ianuarie, prin care a înghețat asistența externă pentru revizuire, susținând că aceasta promova o agendă globală liberală.

The Guardian a scris că eliminarea programelor USAID răstoarnă, de asemenea, un consens bipartizan de decenii conform căruia asistența umanitară și pentru dezvoltare a servit intereselor de securitate ale Americii prin stabilizarea regiunilor fragile, stimularea creșterii economice și consolidarea relațiilor diplomatice.

Administrația Trump a oferit foarte puține detalii despre ce inițiative de ajutor și dezvoltare din străinătate au fost salvate, în timp ce a trimis notificări de reziliere a contractelor către organizațiile umanitare și alți parteneri USAID, cu mii de mesaje prin email expediate în doar câteva zile la începutul acestei luni. Ritmul rapid și etapele omise în procesul de închidere a contractelor i-au determinat pe susținătorii USAID să conteste dacă a avut loc vreo revizuire reală, program cu program.

Potrivit unor documente interne analizate de ProPublica, oficiali de rang înalt din domeniul sănătății de la USAID l-au avertizat timp de săptămâni pe Rubio și pe alți lideri despre bilanțul potențial al deceselor cauzate de aceste tăieri, inclusiv un milion de copii netratați pentru malnutriție severă, până la 166.000 de decese din cauza malariei și 200.000 de copii paralizați de poliomielită în următorul deceniu.

Grupurile de ajutor umanitar susțin că inclusiv unele programe salvatoare de vieți, pe care Rubio și alți oficiali promiseseră că le vor cruța, au primit notificări de încetare, cum ar fi sprijinul nutrițional de urgență pentru copiii subnutriți și accesul la apă potabilă în taberele uriașe de refugiați din Sudan.

Cele două partide mari de peste ocean au viziuni diferite în ceea ce privește USAID și ajutorul extern. Republicanii americani și-au exprimat în mod clar dorința ca asistența internațională să fie redefinită într-un mod mult mai restrictiv, promovând o interpretare mai limitată a intereselor naționale ale SUA.

De partea lor, legiuitorii democrați și alți critici au susținut constant că închiderea programelor finanțate de Congres este ilegală, afirmând că o astfel de decizie necesită aprobarea legislativului.

Departamentul de Stat, într-unul dintre multiplele procese pe care le duce în legătură cu închiderea rapidă a USAID, a afirmat la începutul acestei luni că va închide mai mult de 90% din programele USAID.

Contractori și angajați care gestionau programe variate, de la controlul epidemiilor la prevenirea foametei și formarea profesională și democratică, au oprit activitatea. Grupurile de ajutor și alți parteneri ai USAID au concediat zeci de mii de lucrători în Statele Unite și în străinătate.

Procesele susțin că închiderea bruscă a USAID a lăsat grupurile de ajutor și afaceri care aveau contracte cu agenția fără miliarde de dolari.

Închiderea a lăsat mulți angajați USAID și contractori, împreună cu familiile lor, încă în străinătate, mulți dintre ei așteptând plăți restante și rambursarea cheltuielilor de călătorie pentru a se întoarce acasă.

De altfel, pagina oficială a USAID conține un mesaj care anunță plasarea în concediu administrativ la nivel global, începând cu 23 februarie, a tuturor angajaților USAID angajați în mod direct, cu excepția personalului desemnat responsabil cu funcții critice pentru misiune, conducerea principală și/sau programele special desemnate.

În paralel, USAID anunță că a început implementarea unui plan de reducere a forței de muncă, care va afecta aproximativ 1.600 de angajați USAID cu stații de serviciu în Statele Unite.

Pentru personalul aflat în străinătate, USAID intenționează să implementeze un program de călătorie voluntară plătit de agenție și alte beneficii. USAID este dedicată să își păstreze personalul din străinătate în siguranță. Până la întoarcerea lor acasă, personalul va păstra accesul la sistemele Agenției și la resursele diplomatice și alte resurse, se menționează în mesaj.

