Avantajul RedBull în fața rivalelor McLaren și Ferrari înainte de sezonul 2025 al Formulei 1, conform lui Christian Horner, șeful echipei

RedBull nu a fost încântată deloc cu locul trei ocupat în clasamentul constructorilor în sezonul 2024 al Formulei 1, dar această clasare aduce echipei conduse de Christian Horner mai mult timp în tunelul de vânt decât rivalelor directe McLaren și Ferrari, informează presa de specialitate.

Horner scoate în evidență și aspectul pozitiv pe care această clasare pe locul trei în ierarhia constructorilor îl aduce celor de la RedBull.

Astfel, conform regulamentului restricțiile de testare aerodinamică (ATR) funcționează pe o scară progresivă, resetată la fiecare șase luni de zile.

În perspectiva sezonului 2025, pe măsură ce F1 se pregătește pentru noile reglementări radicale din sezonul următor, creșterea testelor aerodinamice este un bonus pentru orice echipă.

Conceput ca o modalitate de reglementare pentru a egaliza „terenul de joc” din domeniul tehnic, ATR a fost introdus în același timp cu plafonarea costurilor F1 și cu modificările la acordurile Concorde în 2021.

Ca atare, Red Bull va avea puțin mai mult timp în tunelul de vânt decât rivalii direcți McLaren și Ferrari, prin faptul că a încheiat sezonul în urma celor două echipe în clasamentul constructorilor din 2024.

Prin clasarea pe locul al treilea, aceste cifre cresc pentru echipa din Milton Keynes, Red Bull având acum dreptul la 80% din limita de testare.

În comparație, McLaren va avea dreptul la 70% din limita de testare, iar Ferrari la 75%.

Până la finalul anului calendaristic 2024, RedBull se găsea în fruntea listei ATR: era încă lider în clasamentul constructorilor la 1 iulie.

„Este o situație dificilă, deoarece avem cea mai mare schimbare de regulament din istoria sportului, probabil din ultimii 50 sau 60 de ani”, a precizat Christian Horner, cu privire la iminenta schimbare de regulament din Formula 1.

„Deci, având în vedere acest lucru, nu ne place să terminăm pe locul trei în campionat, dar timpul suplimentar în tunelul de vânt care vine la pachet este, dacă vreți, singurul avantaj într-un an în care există o schimbare atât de dramatică a regulamentului.”, a încheiat Horner.

