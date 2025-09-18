Australia, unul dintre cei mai mari poluatori globali, anunță o îmbunătățire majoră a obiectivului său de reducere a emisiilor

Australia, unul dintre cei mai mari poluatori ai lumii pe cap de locuitor, va încerca să își reducă emisiile de carbon cu cel puțin 62% față de nivelurile din 2005 în următorul deceniu. Națiunea – care s-a confruntat cu critici globale pentru dependența sa continuă de combustibilii fosili – se angajase anterior să reducă gazele cu efect de seră cu 43% până în 2030, transmite BBC.

„Acesta este un obiectiv responsabil, susținut de știință și de un plan practic de realizare, bazat pe tehnologii dovedite”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese la dezvăluirea noului obiectiv joi.

O evaluare a riscurilor de referință comandată de guvern săptămâna aceasta a avertizat Australia că se confruntă cu un viitor cu condiții meteorologice din ce în ce mai extreme ca urmare a schimbărilor climatice provocate de om.

Stabilirea unui obiectiv de reducere a emisiilor față de nivelurile din 2005 face parte din obligațiile Australiei în cadrul Acordului de la Paris privind clima.

Noul obiectiv este în conformitate cu un punct de referință de reducere a emisiilor – între 62% și 70% – care a fost recomandat de Autoritatea pentru Schimbări Climatice, un organism guvernamental care oferă consultanță în domeniul politicii climatice, a declarat Albanese.

Premierul va confirma angajamentul în cadrul unei reuniuni a Adunării Generale a ONU de la New York, la sfârșitul acestei luni.

Acordul climatic de la Paris din 2015 a văzut liderii mondiali convenind să împiedice creșterea temperaturilor globale cu 1,5C peste cele de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ceea ce este considerat crucial pentru prevenirea celor mai dăunătoare efecte ale schimbărilor climatice.

Australia, la fel ca o mare parte a lumii, s-a confruntat în ultimii ani cu un număr tot mai mare de fenomene meteorologice extreme legate de climă, inclusiv secetă severă, incendii istorice de pădure și ani succesivi de inundații record.

Mările mai calde au provocat, de asemenea, înălbirea în masă a faimoasei Mari Bariere de Corali din Queensland și Ningaloo Reef din Australia de Vest.

Luni, un raport privind impactul schimbărilor climatice – primul de acest fel în țară – a constatat că Australia a atins deja o încălzire de peste 1,5C și că nicio comunitate nu va fi imună la „riscurile climatice în cascadă, compuse și concurente”.

Acesta a avertizat că, în cazul în care guvernul nu ia măsuri mai ferme, vor exista mai multe decese cauzate de caniculă, o calitate mai slabă a apei din cauza inundațiilor grave și a incendiilor de tufișuri, precum și creșteri ale nivelului mării care ar amenința 1,5 milioane de persoane. Acesta a avertizat, de asemenea, cu privire la o scădere de 611 miliarde de dolari australieni (406 miliarde de dolari; 300 miliarde de lire sterline) a valorii proprietăților ca urmare a acestor amenințări.

Cu toate acestea, agenda climatică a Australiei și ambiția acesteia de a atinge un nivel net zero de emisii până în 2050 rămân subiecte politice controversate.

Partidul de opoziție al țării, Coaliția Națională Liberală, dezbate intern dacă ar trebui să continue să sprijine obiectivul de emisii nete zero, în timp ce alți parlamentari – inclusiv mulți deputați independenți și Verzi – solicită reduceri mai rapide.

La scurt timp după ce guvernul laburist Albanese’ fost ales în 2022, acesta a stabilit obiective climatice mai ridicate, față de obiectivul anterior al coaliției conservatoare, care era cuprins între 26% și 28%.

A încercat să facă din Australia o „superputere a energiei regenerabile”, dar a continuat, de asemenea, să aprobe proiecte privind combustibilii fosili.

Săptămâna trecută, unul dintre cele mai mari proiecte de gaze ale țării – Woodside’North West Shelf – a primit undă verde pentru a continua să funcționeze pentru încă 40 de ani, până în 2070, într-o mișcare care a fost condamnată pe scară largă de experții în climă și de apărătorii mediului. Larissa Waters, membră a grupului Verzilor australieni, a catalogat această măsură drept o „trădare” din partea laburiștilor.