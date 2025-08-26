Australia acuză Iranul de organizarea unor atacuri antisemite / Ambasadorul iranian e expulzat, un gest fără precedent de la al Doilea Război Mondial

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a acuzat Iranul de organizarea a două atacuri antisemite în Australia şi a anunţat, marţi, că ţara va întrerupe relaţiile diplomatice cu Teheranul ca răspuns, relatează The Associated Press (AP), transmite News.ro.

Organizaţia Australiană de Informaţii şi Securitate (ASIO) – serviciile de informaţii australiene – a ajuns la concluzia că guvernul iranian a ordonat atacuri prin care a provocat incendii la Lewis Continental Kitchen, o companie de produse alimentare kosher, în Sydney, în octombrie anul trecut, şi asupra sinagogii Addas Israel din Melbourne, în decembrie anul trecut, a declarat Albanese.

De la începutul războiului dintre Israel şi Hamas, în 2023, s-a înregistrat o creştere accentuată a incidentelor antisemite în Sydney şi Melbourne.

„ASIO a adunat suficiente informaţii credibile pentru a ajunge la o concluzie profund îngrijorătoare”, a declarat Albanese. „Guvernul iranian a dirijat cel puţin două dintre aceste atacuri. Iranul a încercat să-şi ascundă implicarea, dar ASIO consideră că se află în spatele atacurilor”, a precizat el.

„Au fost acte de agresiune extraordinare şi periculoase orchestrate de o ţară străină pe teritoriul australian”, a continuat premierul. „Au fost încercări de a submina coeziunea socială şi de a semăna discordie în comunitatea noastră. Este total inacceptabil”, a punctat Anthony Albanese.

AUSTRAŢIA RUPE RELAŢIILE DIPLOMATICE ŞI ÎŞI AVERTIZEAZĂ CETĂŢENII DIN IRAN



Cu puţin timp înainte de anunţ, guvernul australian i-a comunicat ambasadorului Iranului în Australia, Ahmad Sadeghi, că va fi expulzat. De asemenea, a retras diplomaţii australieni detaşaţi în Iran într-o ţară terţă, a declarat Albanese.

O alertă adresată australienilor din Iran menţionează închiderea ambasadei şi îi îndeamnă să „ia în considerare plecarea cât mai curând posibil, dacă este sigur să o facă”.

„Străinii din Iran, inclusiv australienii şi cetăţenii cu dublă cetăţenie, australiană şi iraniană, sunt expuşi unui risc ridicat de detenţie arbitrară sau arestare”, se arată în avertisment.

Iranul are o lungă istorie de detenţie a occidentalilor sau a persoanelor cu legături în străinătate, pe care îi foloseşte ca monedă de schimb în negocieri.

Ministrul de externe Penny Wong a declarat că Australia va menţine deschise unele canale diplomatice cu Teheranul pentru a promova interesele Australiei. Ea a adăugat că este pentru prima dată când Australia expulzează un ambasador de la al Doilea Război Mondial.

GARDIENII REVOLUŢIEI VOR FI DECLARAŢI ORGANIZAŢIE TERORISTĂ



Premierul Albanese a declarat, de asemenea, că Australia va adopta o lege pentru a include Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a regimului iranian, pe lista organizaţiilor teroriste.

Garda Revoluţionară paramilitară a Iranului a fost acuzată că a comis atacuri în străinătate de-a lungul deceniilor, deşi neagă în general orice implicare. Forţa Quds a Gărzii este braţul său expediţionar şi este acuzată de ţările occidentale că a folosit în trecut militanţi şi infractori locali pentru a viza disidenţi şi israelieni în străinătate.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni a salutat desemnarea Gărzii Revoluţionare ca organizaţie teroristă, adăugând că organizaţia este „indignată” de faptul că un actor străin se află în spatele atacurilor din Australia.

„În primul rând, acestea au fost atacuri care au vizat în mod deliberat evreii australieni, au distrus un lăcaş de cult sacru, au cauzat pagube de milioane de dolari şi au terorizat comunitatea noastră”, se arată într-un comunicat.

ANUNŢUL VINE DUPĂ CE NETANYAHU L-A CRITICAT PE ALBANESE



De la izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas, Israelul a arestat mai multe persoane sub acuzaţia că au fost plătite sau încurajate de Iran să comită acte de vandalism şi să monitorizeze potenţiale ţinte în această ţară.

Măsura împotriva Iranului a fost luată la o săptămână după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a calificat pe Albanese drept „un politician slab care a trădat Israelul” prin recunoaşterea statului palestinian. Critica publică extraordinară a lui Netanyahu pe reţelele sociale a venit după anunţul făcut de Albanese pe 11 august că recunoaşterea statului palestinian de către guvernul său va fi oficializată la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din septembrie. Anunţul a fost urmat de anularea reciprocă a vizelor pentru oficialii australieni şi israelieni.