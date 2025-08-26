AUR critică USR cu aceleași argumente ca PSD

Cosmin Iosub, deputat AUR, a criticat marți USR pentru presupusa vînătoare de sinecuri și a folosit argumentele utilizate în ultimele zile de mai mulți lideri PSD.

”În realitate, useriștii sunt de două luni la guvernare după încă o scurtă perioadă pe care au petrecut-o în 2021 și deja și-au numit în structurile de putere ale statului prieteni, rude, și foști politicieni eșuați din corabia useristă. În loc să eliminați definitiv rețeaua sinecurilor numite la ordin politic, folosiți puterea pentru a vă garanta rămânerea la putere”, a scris Iosub într-un comunicat.

”Nu puteți și nici nu aveți intenția să reformați România. Ați mințit românii, ați făcut pact cu sistemul și din postura unui partid de 10% distrugeți meritocrația și încrederea românilor care și-au pus speranța în “oamenii noi”, a mai spus el.

Cu două zile în urmă, Radu Oprea (PSD), Secretarul General al Guvernului, a acuzat membrii USR că au depus 1.000 de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat.

„România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, a declarat Radu Oprea.

Și Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, i-a acuzat pe USR-iști că aleargă după funcții, în contextul cererii partidului condus de Dominic Fritz de organizare în luna noiembrie a alegerilor pentru Primăria București.