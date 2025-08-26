Noul director general interimar al Romsilva este Jean Vișan, inginer silvic cu 24 de ani de experiență, doctor în Silvicultură – anunțul Ministerului Mediului

Ministerul Mediului a anunâat, marți seara, că noul director general interimar al Romsilva este Jean Vișan, inginer silvic cu 24 de ani de experiență, doctor în Silvicultură. Potrivit sursei citate, de-a lungul carierei, Jean Vișan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor și modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcții de conducere la nivel central și local în cadrul Romsilva.

Jean Vișan a deținut până acum funcția de director al Direcției Regenerare Dezvoltare din Romsilva, potrivit site-ului instituției.

„Pentru prima dată, procesul de selecție a fost derulat într-un cadru de deplină transparență, sub coordonarea Consiliului de Administrație al Romsilva. Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate. Candidații au susținut în fața membrilor CA interviuri care au fost înregistrate și puse la dispoziția publicului. În plus, înaintea deciziei finale, MMAP a organizat o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile, un demers fără precedent în istoria instituției.

MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparență și responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituții și societatea civilă și asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generațiile viitoare”, mai precizează ministerul.

Anunțul Ministerului Mediului:

