AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

AUR acuză PSD că i-a plagiat proiectul de eliminare a CASS (contribuției pentru sănătate de 10% din venit) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„PSD a ajuns să plagieze proiectele AUR. După ce a impus măsuri de austeritate care au lovit în mame aflate în concediu de creștere a copilului, în invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile, PSD mimează acum interesul pentru aceștia și depune un proiect de lege copiat din inițiativa AUR”, se arată într-un comunicat de presă al AUR de marți.

AUR precizează că, pe 3 septembrie, a depus în Parlament un proiect prin care propune eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru categoriile cele mai vulnerabile: persoanele aflate în întreținere, foști deținuți politici, veterani și văduve de război, invalizi, persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului și personalul monahal.

„La doar cinci zile distanță, pe 8 septembrie, PSD a venit cu un proiect aproape identic, dar mult mai limitat, în care mimează că vrea să repare o nedreptate pe care chiar el a creat-o.

Ipocrizia este maximă: PSD guvernează, PSD a impus aceste biruri, iar acum PSD se preface că se luptă cu propriile măsuri de austeritate.

Este o dovadă că partidul aflat la guvernare nu are soluții și nici curaj, ci doar gura mare și un teatru ieftin de imagine pe spatele românilor”, se arată în comunicatul AUR.

AUR spune că își menține angajamentul de a apăra aceste categorii vulnerabile și de a elimina povara CASS impusă pe nedrept.

„Ne bucurăm că PSD recunoaște, chiar și prin plagiat, justețea inițiativelor noastre. Dar nu e suficient să copieze și să mimeze opoziția față de austeritate. Vrem fapte.

Îi îndemnăm pe cei de la PSD să dovedească în Parlament că nu este doar un exercițiu de imagine și să voteze pentru această măsură, fie că vorbim de proiectul AUR sau cel depus cinci zile mai târziu de către PSD. Important este ca persoanele vulnerabile să fie protejate”, încheie AUR.

PSD va depune în Parlament două proiecte legislative prin care vrea să scutească veteranii de război, călugării, călugărițele și mamele aflate în concediu de creștere a copilului de contribuția de sănătate de 10% din venitul brut, a anunțat luni președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu. Detalii aici.