Audi F1 atrage un gigant al motoarelor, Mecachrome, fost partener al Renault preț de peste 40 de ani

Mecachrome va intra într-o nouă eră după mai bine de patru decenii de colaborare cu Renault în lumea motorsportului: va începe o colaborare în Formula 1 cu echipa Audi, transmite The Race.

Vorbim despre o mutare importantă în lumea Formulei 1, în contextul reconfigurării forțelor în sportul cu motor.

Renault a anunțat că nu va mai dezolta propriile motoare F1, urmând ca Alpine să devină client Mercedes începând din 2026, sezonul marilor schimbări de regulament din Formula 1.

Acest lucru se traduce și prin încheierea parteneriatului de lungă durată cu Mecachrome.

Compania franceză a fost nevoită să se reorienteze, iar soluția a venit din partea celor de la Audi: semnarea unui contract cu divizia Audi Sport.

Noul parteneriat presupune producția de componente de motor, fără a implica asamblarea finală, care va fi gestionată de Audi Formula Racing GmbH în Neuburg, Germania.

Compania franceză are o istorie aparte, care include colaborări cu Williams, Benetton și BAR în anii ’90. A fabricat undeva la peste 7500 de motoare, conform sursei citate.

În urma semnării acestui contract, divizia de motorsport de la Aubigny-sur-Nère, cu o experiență vastă în prelucrarea de înaltă precizie, va rămâne activă.

Mecachrome a fost implicată activ în programele de motoare Renault pentru motorsport timp de peste 40 de ani.

În prezent, această divizie produce o parte din piese, asamblează și testează blocurile motor de F1 ale Alpine.

