Marele Premiu de F1 din Miami: Program complet și cine transmite cursa din Florida

Formula 1 se mută în Florida, în acest weekend urmând să aibă loc Marele Premiu de la Miami. Circuitul este unul rapid și tehnic, cu o combinație de viraje lente și porțiuni lungi de viteză, în special pe linia dreaptă după virajul 16. Sunt favorizate monoposturile cu viteză de top ridicată și eficiență aerodinamică bună.

Programul Marelui Premiu de la Miami 2025

Vineri, 2 mai

Sâmbătă, 3 mai

Duminică, 4 mai

Miami International Autodrome

Oscar, Lando, Max and George top the drivers’ championship as we head to Miami! 👀 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/D3mys0VjDM

Ce s-a întâmplat la ediția din 2024 de la Miami

Spectatori: 275.000.

That Lando win last time out in Miami 👏🏆 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/5lg4TSbPgh

The 2025 Miami Grand Prix will be the 80th time that Formula 1 has raced in the United States.

The United States becomes the second country, after Italy, to have hosted as many as 80 races. pic.twitter.com/MMYSylzqx1

— F1 Grand Slam (@F1GrandSlam) April 30, 2025