McLaren, la răscruce: Vine momentul ordinelor de echipă între Norris și Piastri

Andrea Stella, directorul celor de la McLaren, a vorbit clar despre faptul că în următoarea perioadă echipa pe care o reprezintă va fi nevoită să ia o decizie dificilă: va alege unul dintre Oscar Piastri și Lando Norris pentru titlul mondial din Formula 1.

McLaren o duce bine până în acest moment al sezonului din F1: după cinci Mari Premii disputate, echipa este lider în ierarhia constructorilor și ocupă primele două locuri de la piloți: Piastri lider, Norris pe doi.

Va urma însă o perioadă în care McLaren trebuie să se hotărască pe cine va susține la titlul mondial, adică va fi nevoie de introducerea ordinelor de echipă.

Până în acest moment, McLaren nu a avut „un pilot principal”, însă acest lucru se va schimba cât de curând, avertizează Andrea Stella.

Înainte de Marele Premiu de la Miami, din acest weekend, Oscar Piastri conduce în clasamentul piloților, cu un avans de 10 puncte față de colegul său, Norris, aflat pe locul doi.

Situația aduce McLaren în fața unei situații rare: ambii săi piloți sunt candidați reali la titlul mondial din Formula 1.

Într-un asemenea scenariu, deciziile de strategie pot deveni esențiale și, uneori, nedrepte din punct de vedere individual.

„Suntem foarte conștienți că se va întâmpla. Nu vorbim despre „dacă”, ci despre „când”. Este o realitate a unui sport extrem de competitiv și complex”, a spus Andrea Stella, citat de racingnews365.com, făcând referire la ordinele de echipă care-și vor face apariția în cadrul McLaren.

„Poate că unul dintre ei va fi supărat pentru o anumită decizie. Dar pe termen lung, avantajul de a avea doi piloți extrem de competitivi este mai mare decât riscul conflictelor de moment”, a completat oficialul celor de la McLaren.

Echipa cu sediul la Woking își dorește dubla în acest sezon 2025 al Formulei 1: titlul de la constructori și cel de la piloți.

Stella warns McLaren that “the level of competition is even greater than last season”:

— McLaren team principal Andrea Stella urged caution as his team heads into the Miami Grand Prix, warning that despite winning four out of five races so far in 2025 and building a commanding… pic.twitter.com/YFURv4YVZz

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) April 29, 2025