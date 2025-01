Ucraina a lansat un atac major cu drone și rachete asupra Rusiei / Unul dintre atacuri pare să fi vizat rafinăria de petrol din Saratov

Un atac al dronelor ucrainene care a vizat un sit energetic a provocat marți, 14 ianuarie, un incendiu de proporții în Rusia, potrivit autorităților ruse. În suburbiile orașului Kazan, capitala republicii ruse Tatarstan (Volga), „un rezervor de gaz a luat foc (…) în urma unui atac cu drone”, a anunțat guvernul local pe Telegram, asigurând că „nimeni nu a fost rănit” și precizând că liderul regional, Rustam Minnihanov, a vizitat locul incendiului, potrivit Le Figaro.

Potrivit presei locale, care a difuzat imagini cu o flacără mare și un nor de fum negru înălțându-se spre cer, atacul a vizat un depozit de gaz lichefiat din apropierea unei uzine chimice.

Ukrainian drones hit Russia’s Orgsintez chemical plant in Kazan — three tanks in flames.

Meanwhile, Russian airports in Kazan, Kaluga, Saratov, Tambov, Penza, and Ulyanovsk have been temporarily closed due to a massive UAV attack. pic.twitter.com/qKefVBECf4

