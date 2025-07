Atac la adresa campionului mondial din snooker: „Trișorii ar trebui suspendați pe viață”

Mark King, fostul campion al Openului Irlandei, cere ca trișorii din snooker să fie suspendați pe viață. Englezul în vârstă de 51 de ani spune acest lucru într-un moment în care este suspendat pentru meciuri trucate. Printr-o poveste asemănătoare a trecut și campionul mondial en-titre, Zhao Xintong.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Condamnat pentru trucare de meciuri, Mark le cere celor care conduc snookerul mondial să fie nemiloși cu trișorii. Englezul denunță corupția din acest sport, unul în care până și campionul lumii (Zhao Xintong) a ispășit o perioadă de suspendare.

Într-un interviu acordat BBC Essex, Mark King este cât se poate de clar: cei care au fost prinși trișând ar trebui scoși definitiv din competiție.

„Nu cred că cineva ar trebui să se întoarcă – dacă ești găsit vinovat, nu ar trebui să mai poți juca niciodată”, a spus Mark King, suspendat el însuși pentru trucare de meciuri.

Declarația sa este menită să provoace o undă de șoc într-un sport deja marcat de suspiciuni și scandaluri.

Fost ocupant al locului 11 în ierarhia mondială, Mark este suspendat în prezent până în 2028 pentru implicarea sa într-un caz de trucare de meciuri.

Este vorba despre înfrângerea cu 4-0 contra lui Joe Perry în februarie 2023, la Openul Țării Galilor.

Cu toate că a negat mereu acuzațiile care i s-au adus, Mark a fost găsit vinovat, a fost suspendat și obligat să achite peste 113.000 de lire sterline reprezentând cheltuieli de judecată.

„Nu a existat o încălcare mai gravă a regulilor decât trucarea de meciuri legată de pariuri”, a transmis Asociația Mondială de Snooker (WPBSA).

Forul a susținut că două tribunale independente au confirmat vinovăția lui King.

Tras momentan pe linie moartă, Mark povestește cum incidentul suspendării i-a afectat din plin viața.

„Cred că cea mai afectată persoană este soția mea. I s-a montat un stimulator cardiac la scurt timp după începerea anchetei”, a mărturisit King.

Mai mult decât atât, englezul susține că se confruntă cu probleme de sănătate mintală de când a fost suspendat pentru prima dată.

Mark spune că nu are de unde plăti cheltuielile de judecată: este șomer în acest moment.

„Sunt șomer și evident că nu am 113.000 de lire sterline în buzunar”, spune King.

Scufundat puternic în probleme, Mark spune că unul dintre cei care l-au sunat imediat să-l întrebe cum se simte este Mark Williams, multiplul campion mondial de snooker.

„Unul dintre primii care m-au sunat imediat a fost Mark Williams. Mi-a spus: «Ascultă, nu mă interesează ce se întâmplă. Sun doar să văd cum te simți». Asta înseamnă un prieten adevărat”, spune King.

Jucătorul admite că este dependent de jocuri de noroc și că s-a confruntat cu probleme severe de sănătate mintală în ultimii ani.

„Sincer, nu știu în acest moment (n.r. dacă va mai reveni în sportul profesionist după terminarea suspendării – martie 2028). Îmi place să joc și îmi place viața din snooker, dar în același timp mă simt rănit și furios”, a încheiat Mark King.

Snooker star suspended for match fixing says he should be ‘banned for life’ in bizarre revelationhttps://t.co/lrtSaecFRT

— GB News (@GBNEWS) July 21, 2025