Astronauții americani blocați în spațiu timp de nouă luni au părăsit stația spațială

Cei doi astronauți americani blocați la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) de mai bine de nouă luni au părăsit marți dimineață laboratorul orbital, potrivit imaginilor transmise în direct de NASA. Aceasta este ultima etapă a unei călătorii care a captivat întreaga lume, scrie Le Figaro.

Cei doi membri ai echipajului, Butch Wilmore și Suni Williams, au părăsit Stația Spațială (ISS) la ora 5:05 la bordul unei capsule Crew Dragon aparținând SpaceX, compania deținută de multimiliardarul Elon Musk. Însoțiți de un alt astronaut american și de un cosmonaut rus, ei urmează să aterizeze în largul coastei Floridei marți, în jurul orei 22:00, potrivit NASA. Coborârea capsulei va fi încetinită de parașute puternice, înainte de a fi recuperată de o navă.

The @SpaceX Dragon spacecraft carrying four #Crew9 members undocked from the station at 1:05am ET today and is headed for a splashdown off the coast of Florida in the Gulf of America at 5:57pm. More… https://t.co/eISgbf1ngL pic.twitter.com/kHSzIlrZhP

— International Space Station (@Space_Station) March 18, 2025