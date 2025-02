Surpriză la Doha: Aryna Sabalenka, liderul WTA, eliminată din primul tur

Aryna Sabalenka (locul unu WTA) a fost eliminată în primul ei meci la turneul WTA 1000 de la Doha, învinsă în trei seturi (3-6, 6-3, 7-6 [5]) de numărul 26 mondial Ekaterina Alexandrova.

Finalista ultimului Open al Australiei câștigase primul set și conducea cu 4-2 în setul decisiv, înainte de a-și pierde avantajul și toate punctele pe propriul serviciu în tie-break, cedând astfel meciul, relatează L’Equipe.

Era aproape un an de când Sabalenka nu mai fusese eliminată în primul tur al unui turneu. Ultima dată s-a întâmplat împotriva Donnei Vekić, la Dubai, în februarie 2024.

Imensa dezamăgire a înfrângerii din finala de la Melbourne, în fața lui Madison Keys, pe care Sabalenka mărturisise că a tot analizat-o zile întregi, s-ar putea să nu fie încă pe deplin depășită.

