Arta pierdută a autostopului: Ce mai putem învăța de la cel mai radical mod de călătorie/ Un trend redescoperit de influencerii Generației Z

Mult timp considerat periculos, autostopul este redescoperit de o nouă generație de călători care caută legături, aventură și un mod cu emisii reduse de carbon de a vedea lumea.

În 2022, călătorii Alexandra Menz și Bernhard Endlicher stăteau pe marginea drumului, sub soarele arzător, lângă granița turco-siriană, încercând să ajungă la Mardin. Era prea cald pentru a merge pe jos, așa că și-au adunat cele mai prietenoase zâmbete și și-au întins degetul mare pentru a face autostopul. Curând, o mașină s-a oprit brusc, iar înăuntru se aflau o mireasă îmbrăcată într-o rochie albă și un mire în smoching.

„Urcă! Mergem la nunta noastră,” a spus cuplul. O oră mai târziu, Menz și Endlicher se aflau în orașul kurd Nusaybin ca invitați la nunta cuplului.

Bine ați venit la o zi din viața itinerantă a lui Menz și Endlicher, un cuplu austriac care a documentat pe rețelele de socializare cele 4.000 de călătorii cu mașina cu străini în peste 65 de țări. Atrași de amprenta redusă de carbon și de șansele mari de a stabili legături umane autentice, cuplul a ales autostopul ca vehicul de călătorie la propriu și la figurat.

„Autostopul nu este un lucru al trecutului; este un lucru pentru viitor,” spune Menz pentru BBC.

Cu toate acestea, cei doi tineri de 25 de ani realizează că nu toată lumea împărtășește acest sentiment. Deși odinioară autostopul era ceva obișnuit în întreaga lume, ulterior a fost stigmatizat ca fiind nesigur în SUA și în unele părți ale Europei. Și, deși este o modalitate ieftină de a călători, este, de asemenea, o libertate pe care puțini și-o pot permite.

Pentru mulți oameni din întreaga lume care locuiesc în zone rurale izolate, autostopul nu este o alegere; este un colac de salvare – singura modalitate de a ajunge la serviciu, la școală sau în următorul oraș unde autobuzele sunt rare. Dar pentru tinerii călători precum Menz, Endlicher și o nouă generație de aventurieri care au timp, plase de siguranță și pașapoarte care deschid granițele, autostopul oferă un mod ecologic și prietenos cu bugetul de a călători prin lume, întâlnind străini pe drum.

Istoria autostopului

Rădăcinile autostopului se întind până la începutul secolului al XX-lea. Până în anii 1930, autostopul în SUA nu era doar o practică obișnuită, ci și necesară, deoarece șomajul ridicat din timpul Marii Depresiuni i-a forțat pe mulți americani să facă autostopul și să călătorească pe distanțe lungi în mașini sau trenuri de marfă în căutarea unor locuri de muncă greu accesibile. Când a început cel de-al Doilea Război Mondial, autostopul a devenit o datorie patriotică pentru a conserva resursele pentru efortul de război, după cum se vede într-un poster antic din SUA care spune: „Dacă mergi singur, mergi cu Hitler.”

Dar până în anii 1950, teama s-a instalat. FBI a catalogat autostopul drept o „amenințare”, iar directorul J. Edgar Hoover l-a încadrat drept un risc pentru siguranța națională, deoarece credea că agenții sub acoperire îl pot folosi pentru a se strecura prin țară nedetectați. Potrivit lui Jack Reid, autorul cărții Roadside Americans, care urmărește istoria acestei practici în SUA, Hoover a insuflat în conștiința americană o campanie de teamă care, în mare parte, încă persistă. Câteva decenii mai târziu, acoperirea crimelor de profil de la criminalul în serie american Edmund Kemper și australianul „backpacker killer” Ivan Milat – ambii alegându-și victimele oferind călătorii autostopiștilor – a cimentat reputația periculoasă a acesteia.

În alte părți, cultura a rezistat. Polonia comunistă și URSS ofereau șoferilor vouchere pentru a lua autostopiști; în timp ce în Cuba, „hacer botella” (autostopul) a devenit esențial în timpul penuriei de combustibil din anii 1990. Iar zona rurală prietenoasă a Irlandei a fost imortalizată în memoriile de călătorie ale lui Tony Hawks’, best-seller-ul Round Ireland with a Fridge.

În anii 2000, creșterea numărului de autoturisme și dezvoltarea sistemului de autostrăzi au împins autostopul la periferie – sau cel puțin așa părea.

O nouă generație de autostopiști

Dacă social media este un indicator, cele aproape o jumătate de milion de postări pe Instagram etichetate #hitchhiking sugerează că metoda de călătorie retro revine acum. Creatoarea digitală Courtney Allan, cunoscută sub numele de @hitchhikercourtney de cei peste 75 000 de urmăritori ai săi, este o torontoniană în vârstă de 26 de ani care se lansează în aventuri de luni de zile pe mai multe continente, iar în prezent se află în mijlocul unui autostop de la Guangzhou, China, la Cape Town, Africa de Sud.

„Autostopul este o modalitate ușoară de a primi lumea în viața ta,” spune Allan la BBC, în mijlocul călătoriei din Tbilisi, Georgia.

Allan este adesea întrebată despre riscurile autostopului ca femeie și spune că „singura ei precauție” este instinctul ei. Uitându-se după semne precum un scaun de siguranță pentru copii sau o verighetă, ea spune că de obicei poate evalua un șofer în 15 secunde.

„Bineînțeles, am avut momente neplăcute cu bărbații, dar nu am fost niciodată într-o situație cu adevărat periculoasă,” spune Allan. „Sunt pasionată să le arăt femeilor că lumea este frumoasă și sigură; lumea este toate aceste lucruri pentru voi, așa cum este pentru bărbați.”

Știați că…?

Că Hilary Bradt, fondatoarea celei mai mari edituri independente de ghiduri din lume, Bradt Guides, a traversat Orientul Mijlociu în autostop timp de trei luni la vârsta de 20 de ani și încă mai face autostopul și astăzi, la 80 de ani? Citiți povestea ei aici.

Lorenza D’Agostino, care are 27 de ani și a călătorit cu autostopul peste 25.000 km în ultimul deceniu prin America de Sud și Europa, nu crede, de asemenea, că autostopul solo este neapărat nesigur pentru femei. Ea spune că s-a confruntat doar cu două momente neplăcute.

„La început, am fost speriată din cauza a ceea ce spune lumea despre femeile care călătoresc singure,” explică ea. „În zilele noastre, este normal, oamenii sunt mai deschiși la minte.”

Deși majoritatea experților sunt de acord că autostopul a scăzut după anii ’70, astăzi încă persistă în unele părți din Africa de Sud (unde nu este întotdeauna gratuit), precum și în Patagonia și în Europa rurală. În zonele din Germania, Austria, Elveția și Belgia cu transport public limitat, de exemplu, în ultimul deceniu au apărut bănci de ride-sharing. În SUA, șase state interzic în prezent în mod explicit autostopul, deși, în mod curios, acesta rămâne foarte răspândit pe insula St John din Insulele Virgine americane. Iar în Marea Britanie, autostopul încă persistă în colțuri din Scoția și Țara Galilor.

Hitchhiking-ul nu este de obicei eficient, dar, pentru autostopiști, ocolurile fac parte din distracție. În Patagonia, D’Agostino a pornit de la o benzinărie spre satul de munte argentinian El Chaltén, prinzând o cursă de-a lungul lungii Ruta 40 din Argentina înainte de a fi lăsată în mijlocul pustietății. Neavând de ales, și-a scos degetul mare.

„În timp ce făceam autostopul, mă gândeam, ‘Am încredere în umanitate’,” spune ea. Următoarea sa călătorie nu a dus-o la El Chaltén, ci la o casă Mapuche izolată, unde a fost primită la o comemorare pentru un bătrân decedat. „Descoperi că există multe inimi frumoase acolo, ” spune ea.

Adam Renak, un autostopist din Marea Britanie, insistă că această practică nu este depășită. La 20 de ani de la lansarea Hitchwiki ca ghid global pentru autostopiști de către autostopiști, Renaks dezvoltă o nouă aplicație destinată călătorilor cu vârste cuprinse între 22 și 36 de ani, utilizând date comune pentru a spori siguranța și a evidenția locuri mai bune pentru autostopiști.

Renak spune că a făcut autostopul pentru prima dată acum trei ani în Australia. Era blocat la o benzinărie încercând să ajungă în Far North Queensland. În momentul în care speranța dispărea, un câine s-a apropiat de el, urmat de o femeie într-o dubiță care l-a condus două ore până la destinație, în timp ce își amintea cu plăcere de propriile ei escapade trecute la autostop. De atunci, el spune că „caută orice ocazie poate” să facă autostopul – și a făcut acest lucru în Noua Zeelandă și Norvegia.

„În ultimii câțiva ani, am observat această tendință către călătorii mai sociale, etice și economice, pentru care autostopul îndeplinește toate condițiile,” spune el pentru BBC. În opinia lui Renak’, este „cel mai ecologic mod de a călători”.

Știați că…?

Hitchhiking-ul este ilegal în șase state americane (New York, Nevada, New Jersey, Pennsylvania, Utah și Wyoming), precum și în Singapore și în statele australiene Queensland și Victoria. În Noua Zeelandă este puternic descurajată. Italia, Franța și Spania îl interzic pe autostrăzile lor, iar Canada impune restricții, în special pe autostrăzile din British Columbia și Ontario.

Potrivit lui Reid, autostopul poate beneficia, de asemenea, de o renaștere alimentată de internet. Pe măsură ce au apărut aplicații de ride-sharing precum Uber, Lyft și Liftshare, urcarea într-o mașină cu un străin poate părea mai puțin înfricoșătoare pentru călători decât a fost odată. „[Aceste] forme comodificate de autostop ar fi putut înmuia oamenii față de ideea de autostop,” spune Reid. „Încă nu’știi nimic despre această persoană, dar te urci în mașină cu ea.”

De asemenea, au reapărut versiuni mai analogice și regionale ale autostopului. „Slugging,” un sistem de carpool pentru navetiști din zona Washington DC, a fost stimulat de mandatele post-pandemice de întoarcere la birou. De la mijlocul anilor 2010, bănci de ride-sharing au apărut în zone cu acces limitat la transportul public în Germania, Austria, Elveția și Belgia, cu scopul de a oferi cetățenilor mobilitate ecologică.

Oricare ar fi motivul, Reid susține că autostopul tradițional cunoaște o revenire lentă. „Este un moment populist. Oamenii trec printr-o perioadă dificilă, ” spune Reid. „Unii oameni sunt mai predispuși să treacă peste [anxietatea] anti-hitchhiking și să spună doar, ‘Vreau să ajung aici. Nu’am banii necesari și vom vedea ce se întâmplă.””

Însă, Menz și Endlicher spun că sunt atenți să nu romanțeze practica. Ei sunt, de asemenea, sinceri cu privire la privilegiile care fac posibile călătoriile lor cu autostopul. După câțiva ani de călătorii și, în prezent, în Moscova, cuplul rămâne ferm convins că autostopul nu este doar o relicvă a trecutului, ci o senzație pe care ar trebui să o experimenteze mai mulți oameni.

„Autostopul creează această spirală de feedback pozitiv,” spune Endlicher. „Acum când se pare că suntem mai divizați ca niciodată, autostopul ar putea face diferența. Nu contează de unde sunteți, puteți ajuta un străin la întâmplare și poate că, într-o zi, un alt străin vă va ajuta atunci când aveți nevoie.”

Foto: Martinmark | Dreamstime.com