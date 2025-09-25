G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Arest la domiciliu pentru Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, în dosarul…

BUCURESTI - TOTO DUMITRESCU - 16 SEP 2025
sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Arest la domiciliu pentru Toto, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, în dosarul accidentului rutier din Capitală

Anchete25 Sep • 490 vizualizări 0 comentarii

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a primit măsura arestului la domiciliu în dosarul în care este anchetat pentru un accident rutier în care a fost implicat, conform informațiilor G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Toto Dumitrescu a fost găsit marți de polițiști, după ce și-a părăsit, duminică, mașina implicată într-un accident rutier în zona Primăverii din București. Inițial, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv.

Accidentul a avut loc duminică, la prânz, la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, iar în urma acestuia o tânără care conducea una dintre mașinile implicate a fost rănită.

Anunțul Poliției de duminică:

La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1.

Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru a primi îngrijiri.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Având în vedere faptul că la momentul ajungerii primilor polițiști la locul accidentului, unul dintre conducători a abandonat autovehiculul, cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului de accidente cu autori necunoscuți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

mașină poliție, politia romana
Sursa foto: Facebook/ Poliția Română

Fiul lui Ilie Dumitrescu, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Anchete15 Dec 2021
9 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.