Aproximativ 20.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproape 600.000 de…

Sursa foto: News.ro

Aproximativ 20.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproape 600.000 de lei, descoperite de poliţiştii de frontieră din Constanța / Pachetele au fost găsite într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un olandez

26 Aug

Aproximativ 20.000 de pachete de ţigări, în valoare de aproape 600.000 de lei, au fost descoperite de poliţiştii de frontieră din Constanţa într-un microbuz înmatriculat în Bulgaria, care era condus de un cetăţean olandez în vârstă de 54 de ani, transmite News.ro.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, marţi, că poliţiştii de frontieră au controlat un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de către un cetăţean olandez, în vârstă de 54 de ani. Microbuzul circula pe direcţia Bulgaria – România. 

Poliţiştii de frontieră au descoperit în compartimentul de marfă al microbuzului 390.000 de ţigarete (19.500 pachete) nedeclarate, de provenienţă Bulgaria, în valoare de 585.000 de lei.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă. Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării.

