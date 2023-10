”Aproape toţi pacienţii au fost nu numai bine trataţi, s-au şi vindecat cei care au fost trataţi în România/ Nu au fost probleme legate de infecţii, sunt condiţii”, transmite ministrul Rafila despre marii arși

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că, în România, centrele în care sunt trataţi marii arşi sunt ”mult mai bine organizate” acum faţă de momentul tragediei de la clubul Colectiv, transmite News.ro. Rafila apreciază că în cursul anului 2025 România va avea finalizate trei centre pentru marii arşi, construite printr-un împrumut de la Banca Mondială şi, cel mai probabil, şi o bancă de piele şi de ţesuturi.

”Noi avem vreo 30 de paturi pentru mari arşi, mai exact 26 pentru adulţi şi 10 pentru copii. Sunt lucruri care se pot îmbunătăţi, dar vreau să vă spun că faţă de momentul Colectiv sunt mult mai bine organizate aceste centre. Am fost personal să le văd, pentru că existau tot felul de discuţii în spaţiul public, să trimitem toţi pacienţii în străinătate… sigur, îi trimitem, aţi văzut că am trimis, am fost foarte operativi cu cei cu situaţii mai grave, dar, pe de altă parte, aproape toţi pacienţii au fost nu numai bine trataţi, s-au şi vindecat cei care au fost trataţi în România, nu au fost probleme legate de infecţii, sunt condiţii. Şi mai este ceva care s-a schimbat foarte mult de atunci, e vorba de personalul pregătit să lucreze în echipe care să aibă grijă de aceşti pacienţi”, a afirmat, la Medika TV, luni seară, ministrul Sănătăţii.

El a amintit că în anul 2015 s-a discutat, pe baza unui împrumut de la Banca Mondială, despre realizarea a trei centre de mari arşi la Bucureşti, Timişoara şi Târgu Mureş, iar aceste centre au început să se construiască după ce ministerul a reluat, în anul 2021, comunicarea cu Banca Mondială pe acest subiect. Rafila a adăugat că România are nevoie şi de o bancă de piele şi de specialişti.

”Eu sunt convins că în cursul anului 2025 vom avea funcţionale aceste centre şi, probabil, banca de piele şi de ţesut”, a susţinut Alexandru Rafila.

