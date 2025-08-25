Aplicația care semnalează nivelul polenului din aer, nefuncțională din cauza lipsei banilor / ”Încercăm să adunăm cumva niște fonduri”

În plin sezon de alergii determinate de ambrozie, aplicația care semnala nivelul polenului în timp real este nefuncțională. Aplicația a fost creată în premieră la Timișoara, în urmă cu doi ani, însă acum nu mai sunt bani pentru a o menține, anunță Agenția de presă rador, care citează Radio Timișoara.

Președinta Societății Române de Alergologie, Carmen Bunu-Panaitescu, spune că se fac eforturi pentru a obține finanțarea necesară pentru funcționarea aplicației, aceasta fiind de un real ajutor pentru persoanele care suferă de alergii.

“Încercăm să adunăm cumva niște fonduri ca să dăm drumul și la această aplicație. Aerul pe care respirăm cu toții, și copiii și adulți, trebuie studiat ca să se știe ce conține, ce poate să facă rău din acest aer”, spune medicul Carmen Bunu-Panaitescu.

Cabinetele medicilor sunt pline, în această perioadă, de persoane care suferă de alergii. Specialiștii recomandă evitarea zonelor cu vegetație mare, dormitul cu ferestrele deschise și activitățile sportive în aer liber.