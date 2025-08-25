G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aplicația care semnalează nivelul polenului din aer, nefuncțională din cauza lipsei banilor…

alergie stranut
Sursa foto: Pixabay

Aplicația care semnalează nivelul polenului din aer, nefuncțională din cauza lipsei banilor / ”Încercăm să adunăm cumva niște fonduri”

Articole25 Aug 0 comentarii

În plin sezon de alergii determinate de ambrozie, aplicația care semnala nivelul polenului în timp real este nefuncțională. Aplicația a fost creată în premieră la Timișoara, în urmă cu doi ani, însă acum nu mai sunt bani pentru a o menține, anunță Agenția de presă rador, care citează Radio Timișoara.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Președinta Societății Române de Alergologie, Carmen Bunu-Panaitescu, spune că se fac eforturi pentru a obține finanțarea necesară pentru funcționarea aplicației, aceasta fiind de un real ajutor pentru persoanele care suferă de alergii.

“Încercăm să adunăm cumva niște fonduri ca să dăm drumul și la această aplicație. Aerul pe care respirăm cu toții, și copiii și adulți, trebuie studiat ca să se știe ce conține, ce poate să facă rău din acest aer”, spune medicul Carmen Bunu-Panaitescu.

Cabinetele medicilor sunt pline, în această perioadă, de persoane care suferă de alergii. Specialiștii recomandă evitarea zonelor cu vegetație mare, dormitul cu ferestrele deschise și activitățile sportive în aer liber.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Începe sezonul alergiilor / Medic: Poți deveni alergic la orice vârstă, chiar dacă nu ai avut niciodată probleme

Articole2 Mai 2025
0 comentarii

DSP a suspendat cursurile la Colegiul Brukenthal din Sibiu, după ce mai mulţi elevi au avut erupții cutanate și simptome de alergie

Articole29 Apr 2025
0 comentarii

Crește numărul persoanelor cu alergii de primăvară / Medic: ”Oamenii se prezintă la medicul specialist după ani de zile de la declanșarea alergiilor” / Cu cât alergia e mai pronunțată, cu atât boala va fi mai greu de controlat

Articole15 Apr 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.