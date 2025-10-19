Apa gratuită în aeroport, subiectul unei campanii lansată de mai bine de un an de o organizație de tineri: „Nu este un privilegiu, este o necesitate”

Recent a fost depus în Senat un proiect de lege care prevede plafonarea prețului la trei lei pentru sticlele de 500 mL de apă în spații precum aeroporturi, gări și stații de metrou. Scopul acestui demers este „protejarea consumatorilor împotriva prețurilor excesive” și facilitatea accesului la apă potabilă, un „bun de bază”. Pentru a fi implementată, propunerea trebuie să treacă și de Camera Deputaților, iar apoi să fie publicată, ca lege, în Monitorul Oficial. La o lună după publicarea, legea ar intra în vigoare.

ENTR a stat de vorbă cu Ana-Maria Todoran, Head of Sustainability în cadrul Group of the European Youth for Chage (GEYC), care ne-a povestit despre proiectul inițiat de asociația lor, „Sete de Soluții”. Anul trecut, în cadrul acestui demers, tinerii din asociație au solicitat conducerii Aeroportului „Henri Coandă” din Otopeni montarea a zece fântâni cu apă potabilă. Răspunsul a fost negativ, reprezentanții aeroportului motivând că instituția nu este racordată la rețeaua de apă a localității.

În iunie 2024, odată lansată, campania „Sete de Soluții” a ajuns la 30.000 de mii de oameni, fiind publicată în contextul unei probleme tehnice care a scos la iveală „lipsa punctelor gratuite de reumplere a sticlelor de apă”. Atunci, sistemul de climatizare al aeroportului din Otopeni s-a defectat, iar temperatura în zonele de îmbarcare a ajuns până la 31°C.

„Deși multe aeroporturi europene dispun de fântâni cu apă potabilă, la Otopeni ea rămâne la prețuri ridicate. Iar problema nu este una minoră: timpul petrecut în aeroport și în avion poate ajunge la cinci ore, într-un mediu cu umiditate scăzută, care accelerează deshidratarea. Pornind de la acest context, «Sete de Soluții» se bazează pe un argument simplu, dar esențial: apa potabilă gratuită în spațiile publice nu este un privilegiu, ci o nevoie de bază.”, spune Ana-Maria Todoran, coordonatorul proiectului.

Pe lângă argumentele de sănătate și confort, lipsa stațiilor cu apă potabilă generează și o problemă de mediu: folosirea excesivă a recipientelor din plastic. Din cele 16 milioane de pasageri înregistrate în 2024, dacă doar jumătate ar fi cumpărat câte o sticlă de 500 mL, rezultatul ar fi fost peste șapte milioane de recipiente din plastic, aproximativ 70 de tone de deșeuri PET. Deși conform Obiectivului de Dezvoltare Durabilă Nr. 12, România ar fi trebuit să atingă o rată de reciclare a plasticului de 50% până în 2025, datele Eurostat arată că, în perioada 2010-2022, acest procent a stagnat, fiind aproximativ 12,6%. Media de reciclare a ambalajelor din plastic la nivelul Uniunii Europene este aproximativ 45%.

Scrisoarea deschisă lansată de asociația GEYC, care solicită Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) instalarea a zece fântâni cu apă potabilă în aeroportul din Otopeni a fost semnată 56 de asociații independente. Multe dintre acestea, sunt reprezentate de tineri, subliniind implicarea lor civică, unul dintre obiectivele GEYC.

Pentru cei implicați în „Sete de soluții” („tineri pasionați de mediu, sustenabilitate, drepturi ale omului și implicare civică”), GEYC a pregătit o vizită de studiu la Bruxelles, în 2026. „Față de celelalte caravane, organizate în Banat, Dobrogea, Maramureș sau Mureș, aceasta va fi mai specială, deoarece ne dorim să creăm un spațiu de dialog în care tinerii si decidenții să identifice împreună locurile în care sunt necesare fântâni cu apă potabilă”, povestește Ana. În același plan, sunt incluse evenimente în Călărași, Fetești, Brăila și Galați („Caravana Dunării”) și un bootcamp pentru tineri. Toate își propun creșterea gradului de conștientizare asupra problemei lipsei de acces gratuit la apă potabilă.